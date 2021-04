Trước những thắc mắc của thí sinh, các chuyên gia đào tạo và tuyển sinh đã lý giải vì sao ngành ngôn ngữ Hàn Quốc hay Hàn Quốc học có điểm chuẩn trúng tuyển các năm gần đây chạm ngưỡng, thậm chí vượt mốc 30 điểm.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021, liên quan đến ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc, một số thí sinh đã đặt câu hỏi về chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, đặc thù của 2 ngành.

Thống kê mức điểm chuẩn các ngành học liên quan đến tiếng Hàn Quốc của các trường trong 3 năm gần nhất.

Về điều này, PGS.TS Bùi Thành Nam, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, năm ngoái, nhà trường tuyển sinh với số điểm không thể cao hơn nữa, với 30 điểm cho 3 môn thi vào trường.

Theo ông Nam, việc này có nhiều lý do.

Thứ nhất là chỉ tiêu vào ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) rất thấp. “Hằng năm nhà trường chỉ được cấp chỉ tiêu khoảng 30 sinh viên”, ông Nam nói.

Thứ hai, là nguyện vọng đăng ký vào ngành Hàn Quốc của thí sinh lớn, nên điểm chuẩn bị đẩy lên cao.

“Giữa các cơ sở đào tạo đều có sự khác biệt nhất định trong chương trình đào tạo. Có những trường chuyên về dạy ngôn ngữ, còn có những trường dạy có tính tổng hợp hơn, và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dạy theo hướng có tính tổng hợp. Mặc dù dạy bằng tiếng Hàn, nhưng chúng tôi dạy các chuyên môn chứ không phải chỉ dạy mỗi ngôn ngữ. Đó là sự khác biệt của trường so với các trường khác”, ông Nam nói.

Lý do thứ 3 khiến ngành Hàn Quốc học hot so với các ngành khác, theo ông Nam là do sinh viên chỉ cần học đến năm thứ 3 là có thể đi làm và kiếm được tiền bởi nhu cầu xã hội.

Để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành học liên quan đến tiếng Hàn Quốc, TS. Nguyễn Thị Cúc Phương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội khuyên thí sinh nên nhìn phổ điểm tiếng Hàn và điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành/trường trong 5 năm trở lại đây, rồi xếp dần các nguyện vọng từ cao xuống thấp.

“Ngoài ra còn có một phương thức khác nếu các em không học đại học chính quy. Đó là ở các trường dạy tiếng Hàn theo phương thức vừa làm vừa học, thường học vào buổi tối và chỉ xét tuyển bằng học bạ, xét từ trên cao xuống và các bạn cũng vẫn sẽ được cấp bằng chứng nhận.

Thanh Hùng - Phương Thu