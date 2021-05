Trường hợp thí sinh thuộc diện bắt buộc phải cách ly phòng, chống dịch Covid-19 được xét vào lớp 10 công lập. TP.HCM sẽ căn cứ kết quả học tập và nguyện vọng của thí sinh...để bố trí chỗ học phù hợp.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức tại cuộc họp ban chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT 2021.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức chỉ đạo Sở GD-ĐT thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về kỳ thi và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết để thực hiện nghiêm.

Tất cả lực lượng tham gia kỳ thi và các thí sinh phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là quy định về khai báo y tế, thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang đầy đủ.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành làm tốt công tác chuẩn bị các kỳ thi như: phối hợp với Công an thành phố để đảm bảo tính bảo mật, phương án bảo vệ đề thi, bài thi an toàn tuyệt đối; với Sở Y tế và Ban chỉ đạo thi tại các địa phương để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; với Sở Tài chính để đảm bảo nguồn kinh phí và chi thù lao cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các kỳ thi đầy đủ, đúng quy định.

Rà soát kỹ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi, đảm bảo không để lọt trường hợp thuộc các diện F0, F1, F2, có các giải pháp dự phòng nếu cần điều chỉnh, bổ sung danh sách. Rà soát kỹ, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi.

Đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Trưởng ban Ban chỉ đạo các kỳ thi của thành phố những nội dung quan trọng, vượt quá thẩm quyền giải quyết. -

Trang bị dung dịch sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho tất cả các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi.

Đảm bảo dung lượng lưu trữ các camera phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố trí phương tiện kiểm tra hoạt động các camera khi có yêu cầu.

Cũng theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố, trường hợp thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc diện bắt buộc phải cách ly phòng, chống dịch covid-19 được xét vào lớp 10 công lập. Căn cứ kết quả học tập và nguyện vọng của thí sinh, sự thuận tiện trong di chuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, Sở GD-ĐT bố trí chỗ học phù hợp.

