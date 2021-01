“Sinh sau đẻ muộn” nhưng phát triển thần tốc như EUROPIPE; doanh thu 700 tỷ sau 6 năm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng các DN sản xuất ống nhựa ở Vệt Nam. Là bởi các tổ chức đánh giá thứ hạng ở Việt Nam rất thiếu, rất yếu...

Thông tin xếp hạng ống nhựa EUROPIPE mới đây trên 1 trang đánh giá thứ hạng khiến ông Jonas Danielson - Giám đốc thương hiệu EUROPIPE tỏ ra vô cùng bức xúc.

“Chúng tôi cảm thấy rất buồn cười. Chúng tôi không vận động, cũng không có sự tiếp xúc nào với đơn vị này nhưng họ lại tự đưa chúng tôi vào danh sách xếp hạng”, ông Danielson nói.

Tăng trưởng thần tốc, 6 năm doanh thu đạt 700 tỷ đồng

Công ty TNHH nhựa Châu Âu xanh (EUROPIPE - thuộc Tập đoàn AMACCAO) là thương hiệu hàng đầu sản xuất ống nhựa phục vụ ngành cấp, thoát nước và xây dựng ở Việt Nam. Thương hiệu này được đánh giá là thương hiệu có những bước phát triển thần tốc trong ngành ống nhựa Việt Nam.

“Sinh sau đẻ muộn” so với các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa khác, nhưng từ khi ra đời vào năm 2014 đến nay, mỗi năm EUROPIPE đều tăng trưởng với tốc độ “chóng mặt’’. Chỉ trong vòng 6 năm, EUROPIPE đã đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ là bán ra thị trường và hơn 100 tỷ bán cho các dự án nội bộ của Tập đoàn AMACCAO.

Ở Việt Nam nói riêng cũng như trên thế giới nói chung, việc một thương hiệu mới ra đời nhưng có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu như vậy sẽ khiến nhiều người kính nể.

Thế nhưng, vừa qua, một trang đánh giá thứ hạng lại chỉ xếp EUROPIPE ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa ở Việt Nam.

Ông Jonas Danielson chia sẻ: “Tất nhiên thứ 7 so với gần 30 đơn vị ống nhựa ở Việt Nam cũng bình thường nhưng chúng tôi muốn hỏi xếp chúng tôi vào Top 7 trên những tiêu chí nào? Đơn vị này đã đi thẩm định chưa? Họ đã đi kiểm tra chưa?”

Nếu xét tiêu chí về doanh thu, chúng tôi có doanh thu hơn 700 tỷ đồng chỉ sau 6 năm hoạt động. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng EUROPIPE không chỉ nằm ở thứ hạng số 7 mà chúng tôi có lẽ ở số ở gần hơn số 1, số 2, số 3 rất nhiều. Ngoài ra, tôi nghĩ không thể so sánh doanh thu của công ty ra đời 60 năm với một công ty chỉ vừa hoạt động 6 năm như EUROPIPE rồi xếp hạng như vậy. Còn nếu so với các công ty cùng ra đời thì không một công ty nào có thể so với chúng tôi. Vậy tiêu chí trang báo đó xếp thứ hạng là tiêu chí gì?”, ông Jonas Danielson bức xúc.

Còn nếu xét trên tiêu chí đổi mới liên tục và không ngừng nghỉ, ông Jonas Danielson tự tin: “Chúng tôi là số 1 bởi sự đầu tư liên tục của mình. Điều này chúng tôi dám khẳng định vì chúng tôi có xưởng khuôn, có phòng nghiên cứu riêng mà ở Việt Nam không phải đơn vị nào cũng có. Ngoài sản xuất ống chúng tôi còn hợp tác với nhà sản xuất van, phụ kiện ren đồng - thứ nằm trong lõi của các phụ kiện nhựa nhằm đảm bảo sự kết nối giữa đồng và nhựa. Đây là sự đặc biệt nhất, khác biệt nhất. Điều này khiến cho khi có sự thay đổi nhiệt độ nóng, lạnh d ẫn đến sự co giãn của 2 vật liệu khác nhau nhưng vẫn không làm rò nước ở mối nối - đây là sự khác biệt mà duy nhất chỉ EUROPIPE có ở Việt Nam”.

“Cho nên nếu nói về sự phát triển của kỹ thuật, sự đổi mới liên tục thì chúng tôi không phải chỉ là top 1 Việt Nam mà hàng đầu trên thế giới vì chúng tôi liên tục cập nhật công nghệ của châu Âu, Bắc Mỹ”, ông Jonas Danielson nhấn mạnh.

Nếu dựa trên tiêu chí về chất lượng, kỹ thuật và sự sắc sảo trong thiết kế phụ kiện và ống, đại diện EUROPIPE cho rằng: Chúng tôi không phải top 7 Việt Nam mà chúng tôi là hàng đầu thế giới. Chất lượng của chúng tôi ngang bằng với các thương hiệu châu Âu. Chúng tôi có thể khẳng định và thậm chí đi thi các cuộc thi về chất lượng này trên thế giới bởi tính đặc sắc của chúng tôi về phụ kiện. Chúng tôi vừa kế thừa thói quen của người Việt Nam, vừa đảm bảo chất lượng châu Âu. Không những chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam mà còn đạt chất lượng châu Âu như tiêu chuẩn Đức - DIN, tiêu chuẩn Anh - ASTM hay tiêu chuẩn Nhật - JIS. Mặc dù khách hàng đang mua sản phẩm tại thị trường Việt Nam nhưng thực tế họ đang sử dụng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

“Có thể người tiêu dùng thông thường chưa biết đến sự khác biệt này của chúng tôi, nhưng các thương hiệu lớn hàng đầu Việt Nam đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi họ biết rõ điều đó. Cho nên chúng tôi mới có doanh thu hơn 700 tỷ đồng như hiện nay. Mỗi năm doanh thu của EUROPIPE tăng thêm 100 tỷ đồng và nếu duy trì tốc độ như vậy, chúng tôi tin tưởng cột mốc doanh thu nhiều nghìn tỷ/năm không còn xa nữa”, đại diện EUROPIPE cho biết.

Tự tin hướng đến top đầu thế giới, không chỉ ở Việt Nam

Thực tế, ngay từ khi ra đời, EUROPIPE đã xây dựng tiêu chí chất lượng là chất lượng châu Âu và Top 1 thế giới, không phải chỉ là thứ hạng ở Việt Nam. Với quan điểm như vậy, ngay từ khi nhập thiết bị và đầu tư, EUROPIPE đã chọn những thiết bị hàng đầu, chọn những đơn vị cung cấp nguyên liệu hàng đầu, chọn những kỹ sư hàng đầu để xây dựng nhà máy. Với sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, EUROPIPE cũng tự tin có thể xuất khẩu sản phẩm đi khắp các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ông Jonas Danielson chia sẻ: “Việt Nam nằm ở khu vực sôi động nhất châu Á hiện nay, nằm ở phía Nam của Trung Quốc, là trung tâm của Đông Nam châu Á, cho nên EUROPIPE có cơ hội để xuất khẩu không những sang các nước châu Á mà còn xuất khẩu khắp thế giới”.

Ông Jonas Danielson cũng thành thực chia sẻ: Lãnh đạo tập đoàn AMACCAO cũng như các nhà đầu tư như chúng tôi luôn luôn khiêm nhường. Nhưng nếu được phép không bị các lãnh đạo của chúng tôi phê bình, thì xin phép chúng tôi được nhận là số 1, không phải chỉ Việt Nam, mà số 1 của khu vực bởi sự đầu tư khác biệt của chúng tôi cả về thiết bị, cả về con người, cả về cách làm, cả về trách nhiệm xã hội trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm tốt. Mặc dù điều này có thể gây tranh cãi nhưng chúng tôi là số 1 không chỉ Việt Nam mà số 1 của Đông Nam Á, thậm chí chúng tôi chưa muốn nói mạnh hơn là của Châu Á.

“Chúng tôi cho rằng Việt Nam nên có những tổ chức xếp hạng có thu phí nhưng công bằng, minh bạch, nghiêm túc để đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp cho từng ngành hàng. Điều này vừa góp phần tích cực cho việc quảng bá sản phẩm của những thương hiệu nghiêm túc, vừa giúp xuất khẩu ra nước ngoài khi đối tác nước ngoài muốn lựa chọn một thương hiệu ở Việt Nam hoặc giúp những người dân lựa chọn đúng đắn hơn, nhất là các tổ chức danh tiếng”, đại diện EUROPIPE khép lại câu chuyện về xếp hạng với một khuyến nghị thiết thực như vậy.

Hải Nam