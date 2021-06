Nếu có 500.000 tỷ đồng, theo Forbes, bạn sẽ lọt top 30 người giàu nhất nếu sống ở Mỹ, 17 người giàu nhất nếu sống ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam tất nhiên, bạn sẽ đứng đầu những người giàu nhất.

Người giàu hơn cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 20/5 vừa qua, một doanh nghiệp với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng vừa được thành lập. Công ty này có 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng và 2 cá nhân khác mỗi người góp 1 tỷ đồng. Cũng trong ngày, 3 cổ đông này còn thành lập một công ty khác, với số vốn điều lệ "khiêm tốn" hơn, là 25.000 tỷ đồng, Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 23.000 tỷ đồng.

Số vốn điều lệ nói trên vượt xa các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam thời điểm hiện tại, như EVN hay PVN. Trong khi đó, về phía doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán cũng chỉ có vốn điều lệ gần 34.000 tỷ đồng và giá trị vốn hóa gần 400.000 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất hệ thống Việt Nam là BIDV cũng chỉ có vốn điều lệ hơn 40.000 tỷ đồng.

Căn cứ theo số liệu đánh giá lại nền kinh tế được Tổng cục Thống kê công bố năm 2019 và tốc độ tăng trưởng qua các năm, quy mô kinh tế Việt Nam đến cuối năm 2020 có thể đạt 7,43 triệu tỷ đồng, tương đương 321 tỷ USD.

Nếu có 500.000 tỷ đồng (Đồ họa: Bảo Anh)

Với số tiền đăng ký, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh giàu hơn gấp đôi tỷ phú Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam có khối tài sản khoảng 225.000 tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Một người nếu có 21,7 tỷ USD trong tay, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, sẽ giàu ngang với Zhang Zhidong (nhà đồng sáng lập Tencent), Dustin Moskovitz (nhà sáng lập Asana, đồng sáng lập Facebook) và Abigail Johnson (Giám đốc điều hành Fidelity Investments, nữ tỷ phú quyền lực nhất thế giới 2020) để đứng thứ 83 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Theo dữ liệu từ bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, cá nhân có 21,7 tỷ USD sẽ lọt top 30 người giàu nhất nếu sống ở Mỹ, 17 người giàu nhất nếu sống ở Trung Quốc, 7 người giàu nhất nếu sống ở Nga, 6 người giàu nhất nếu sống ở Đức hoặc Pháp, 5 người giàu nhất nếu sống ở Hong Kong, 4 người giàu nhất nếu sống ở Ấn Độ hoặc Nhật, 3 người giàu nhất nếu sống ở Mexico hoặc Ý, 2 người giàu nhất nếu sống ở Thụy Điển, Tây Ban Nha, Singapore, Chile, Canada, Áo, Úc và là người giàu nhất đất nước nếu sống ở các quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại.

Sự thật sau tài sản khủng

Khi được hỏi tiền đầu mà nhiều như vậy, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh khẳng định đang xây dựng một "hệ sinh thái" để phát triển vươn ra toàn cầu, dù các công ty chỉ mới thành lập từ cuối tháng 5 đến nay.

Về việc huy động số vốn 499.999 tỷ đồng trong vòng 90 ngày theo quy định, ông chủ "siêu DN" này khẳng định có rất nhiều cách như bán các sản phẩm của DN đang có ra thị trường; huy động từ nhà đầu tư trong và ngoài nước hoặc bán cổ phần của công ty.

Nhân vật nổi nhất trong tuần qua khi tuyên bố thành lập DN với số vốn đăng ký gần 500.000 đồng

Câu chuyện của doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng này chưa biết sau thế nào, nhưng thực tế đã không ít DN từng “nổ” và vội vàng chữa cháy. Còn nhớ, hồi đầu năm 2020, một doanh nghiệp với số vốn 144.000 tỷ đồng cũng được thành lập, nhưng kết quả kiểm tra sau đó cho thấy công ty này được đăng ký nhầm, do người đi đăng ký "say rượu".

Hay như câu chuyện ồn ào về các nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo sản phẩm sai sự thật cũng đã phải lên tiếng xin lỗi. Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa.

Mạng xã hội được phen dậy sóng trước thông tin Quỳnh Quỳnh - vợ của danh hài Lê Dương Bảo Lâm bị cơ quan chức năng xử phạt vì bán hàng giả mạo. Không chỉ bị xử phạt hành chính, vợ của nam danh hài còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, khi bị một cư dân mạng nói đang bán hàng giả, nam danh hài liền tỏ vẻ thách thức: "Em ra thưa anh đi. Em lên công an em thưa anh để cho công an bắt anh đi chứ đừng vô đây comment hàng giả phát mệt quá. Đi thưa liền OK không?".

Tỷ phú Việt giàu thêm

Bò qua những ồn ào của dư luận, tiền vẫn đổ vào thị trường chứng khoán. Các tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh chứng kiến tài sản tăng mạnh nhờ cổ phiếu Masan và Techcombank tăng vọt trong thời gian gần đây. Cổ phiếu ngân hàng Techcombank tăng thêm 1,3% trong phiên cuối tháng lên đỉnh cao mới: 53.700 đồng/cp, cao gấp hơn 2 lần so với 6 tháng trước. Theo Forbes, tính tới cuối 31/5, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đạt 2 tỷ USD.

Túi tiền của các tỷ phú Việt vẫn tăng thêm tuần qua

Đại gia gốc Ninh Bình Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) ghi nhận khối tài sàn tăng lên đỉnh cao mới nhờ cổ phiếu Thaiholdings đứng ở mức cao lịch sử trong khi cổ phiếu Ngân hàng LienVietPostBank cũng không ngừng tăng giá. Ông Nguyễn Đức Thụy đang nắm giữ hơn 31,3 triệu cổ phiếu LBP, trị giá khoảng 930 tỷ đồng.

Bầu Thụy cũng nắm giữ hơn 85,9 triệu cổ phiếu Thaiholdings, mỗi cổ phiếu có giá khoảng 200.000 đồng. Tổng tài sản của ông Nguyễn Đức Thụy đạt trên ngưỡng 18 nghìn tỷ đồng.

Giá cổ phiếu lên đỉnh cao mới giúp khối tài sản của ông Trần Đình Long quy từ 864 triệu cổ phiếu HPG có giá trị gần 58 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng qua. Còn theo Forbes, tài sản của ông Long là 2,6 tỷ USD tính tới hết 31/5.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (GEX) cho biết, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Gelex đã hoàn tất mua vào 30 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 11,57% lên 17,7% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 28/5 đến 2/6/2021. Với mức giá khoảng 20.000-22.000 đồng/cp như vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn đã phải bỏ ra số tiền khoảng 600-650 tỷ đồng để sở hữu số cổ phần nói trên.

Còn ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị lập hãng bay chở hàng vốn 100 triệu USD. IPP Air Cargo là một doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), vừa được lập tháng 3 năm nay, trụ sở tại quận 1, TP HCM. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hoá hàng không.

Chủ tịch IPPG, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng giữ vai trò này tại IPP Air Cargo. Còn người đại diện pháp luật của công ty này bà Lê Hồng Thuỷ Tiên - vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bảo Anh