Theo ước tính của GoBankingRates năm 2019, giá trị tài sản ròng của ông Barack Obama hiện đạt khoảng 40 triệu USD

Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama là một cặp vợ chồng bận rộn. Từ công việc diễn thuyết tại các sự kiện trên khắp thế giới đến viết hồi ký và ký hợp đồng sản xuất lớn với Netflix, cuộc sống của gia đình Obama sau khi rời Nhà Trắng thực sự rất sung túc và đem lại cho họ nhiều lợi ích.

Gia đình Obama bước vào Nhà Trắng với giá trị tài sản ròng khoảng 1,3 triệu USD trong năm 2008. Con số này đã tăng lên ít nhất 40 triệu USD theo ước tính vào năm 2018.

Cuốn hồi ký “Becoming” của bà Michelle Obama được xuất bản vào tháng 11/2018 đã trở thành cuốn sách bán chạy số 1 của năm. Vào hôm thứ 5 vừa qua, cựu đệ nhất phu nhân Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ tổ chức một podcast độc quyền với Spotify.

Tất cả những nỗ lực này - cùng với mức lương hưu 6 con số mà tất cả các cựu tổng thống nhận được - đã đóng góp đáng kể vào giá trị tài sản của Obama, ít nhất là 40 triệu USD, theo ước tính của GoBankingRates năm 2018.

Tờ New York Post gần đây cũng đã định giá tài sản của gia đình Obama ở mức cao hơn nhiều, khoảng 135 triệu USD.

Với khối tài sản này, ông Obama luôn đóng góp ủng hộ vào những quỹ từ thiện, chi tiêu cho các kỷ nghỉ hạnh phúc bên gia đình và đầu tư dài hạn vào việc giáo dục của con gái.

Dưới đây là cách mà gia đình cựu tổng thống Obama đã tích lũy tài sản của họ.

Cựu tổng thống Obama cùng vợ và con gái. Ảnh: AP

Từ năm 2005 (khi Barack Obama gia nhập Thượng viện Mỹ) đến năm 2016, gia đình Obama đã kiếm được tổng cộng 20,5 triệu USD từ tiền lương của chính phủ, tiền bản quyền, thu nhập đầu tư và thu nhập của bà Michelle Obama.

Ông Obama kiếm được 400.000 USD mỗi năm trong 8 năm làm tổng thống và ông kiếm được khoản trợ cấp hàng năm khoảng 200.000 USD khi còn là cựu tổng thống.

Theo Forbes, từ năm 2005 đến 2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền tạm ứng và tiền bản quyền từ các cuốn sách "The Audacity of Hope" và "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" và tiền bản quyền cho cuốn "Dreams From My Father".

Nhưng nguồn thu "béo bở" của Barack Obama với tư cách là một tác giả vẫn chưa kết thúc. Năm 2017, ông và vợ đã ký hợp đồng xuất bản sách trị giá ít nhất 60 triệu USD.

Cuốn hồi ký của bà Michelle mang tên “Becoming” tính đến tháng 3/2019 đã bán được gần 10 triệu bản.

Bà cũng đã bán khoảng 25 mặt hàng khác nhau liên quan đến cuốn sách, bao gồm các cốc với giá 20 USD và nến với giá 35 USD.

Tuy nhiên, sách không phải là bước đột phá duy nhất của gia đình Obama với giới truyền thông. Vào năm 2018 họ đã ký hợp đồng sản xuất với Netflix, ước tính trị giá 50 USD, theo The New York Post.

Trong hợp đồng đã ký với Netfix, có một bộ phim tài liệu dựa trên theo hồi ký “Becoming” của Michelle được phát hành vào ngày 6/5/2020.

Kể từ khi rời văn phòng Nhà Trắng, ông Obama cũng đã được trả tới 400.000 USD cho các sự kiện diễn thuyết trước công chúng.

Theo báo cáo, ông đã kiếm được 800.000 USD với hai bài phát biểu cho Công ty ủy thác miền Bắc và Tập đoàn Carlyle và tối thiểu 1,2 triệu USD cho ba cuộc đàm phán với các công ty Phố Wall trong năm 2017.

Còn bà Michelle kiếm được 225.000 USD cho mỗi lần xuất hiện và diễn thuyết trước công chúng.

Gần đây, Michelle đã công bố kế hoạch dẫn chương trình một podcast độc quyền với Spotify.

Tất cả mọi thứ trên đã đem lại cho gia đình Obama tới 242,5 triệu USD trong cuộc sống sau nhiệm kỳ tổng thống của họ. Và tiếp theo sẽ là cách họ đã tiêu số tiền của mình cho đến nay ...

Vào năm 2007, Obama đã mua các kế hoạch tăng trưởng theo độ tuổi của Bright Direction, mỗi kế hoạch trị giá 50.000 - 100.000 USD để trả cho giáo dục đại học của hai người con Malia và Sasha. Malia bắt đầu tại Harvard vào mùa thu 2017, trong khi Sasha bắt đầu tại Đại học Michigan vào mùa thu 2019.

Obama và hai cô con gái của mình. Ảnh: Pool/Getty Images

Gia đình Obama cũng đã đầu tư vào bất động sản. Họ cần một nơi ở mới sau khi rời Nhà Trắng, vì vậy họ đã mua một biệt thự rộng lớn ở Washington, DC, với giá 8,1 triệu USD sau khi thuê nó trước đó.

Khu phố Kalorama của Washington, DC – nơi tọa lạc biệt thự gia đình Obama.

Tại thời điểm mua, nó được cho là ngôi nhà đắt thứ hai trong khu phố, căn biệt thự nằm ngay sau bảo tàng dệt may cũ của tỷ phú thế giới Jeff Bezos.

Ngoài nơi cư trú ở Washington, DC, ông Obamas vẫn sở hữu một ngôi nhà ở khu phố Hyde Park của Chicago mà họ đã mua với giá 1,65 triệu USD vào năm 2005. Họ đã thế chấp ngôi nhà với mức 1,3 triệu USD. Hiện nó có giá trị khoảng 2,5 triệu USD.

Vào cuối năm 2019, ông Obamas đã mua một ngôi nhà rộng 640 m2 trên Vườn nho Martha với giá 11,75 triệu USD. Theo báo cáo từ tờ The Vineyard Gazette, nó nằm trên gần 30 mẫu Anh nhìn ra Ao lớn Edgartown.

Vẻ đẹp của khu nhà mà Cựu tổng thống Obama đã mua

Gia đình Obama cũng đã tận hưởng một vài kỳ nghỉ kể từ khi rời Nhà Trắng. Đầu tiên, họ đến miền Nam California và cuối cùng họ đến đảo Necker, nơi ông Obama được cánh nhà báo phát hiện đã lướt ván diều với tỷ phú Richard Branson.

Ông Obama cũng đã đến thăm bang Hawaii và đảo Tetiaroa ở Polynesia thuộc Pháp. Tại đây, ông đã đăng ký vào một khu nghỉ mát sang trọng có tên The Brando có giá từ 3.034 USD đến 4.318 USD cho mỗi phòng ngủ.

Ông Obama cũng dành một khoản tiền đáng kể cho các hoạt động từ thiện. Từ năm 2009 đến 2015, họ đã trao 1,1 triệu USD cho các tổ chức và chương trình từ thiện.

Trong khoảng thời gian đó, họ quyên góp cho các tổ chức từ thiện chuyên thực hiện các công việc giải quyết vấn đề cho những người Mỹ gốc Phi, cựu chiến binh, cứu trợ thảm họa, những người vô gia cư và chăm sóc sức khỏe. Hơn một nửa số tiền quyên góp của họ đã được gửi đến các tổ chức cho dành cho trẻ em.

Ông Obama đã quyên tặng tất cả lợi nhuận sau thuế từ cuốn sách "Of Thee I Sing", để cung cấp học bổng dành cho những đứa trẻ là con của những người thương binh. Các khoản quyên góp tổng cộng khoảng 392.000 USD từ năm 2009 đến năm 2015.

Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Theo tờ Time đưa tin, vào năm 2015, năm áp chót của ông Obama tại Nhà Trắng, gia đình Obama đã quyên góp hơn 64.000 USD, tương đương khoảng 15% thu nhập của họ cho 34 tổ chức từ thiện.

Nhưng một khoản quyên góp lớn nhất và đặc biệt nhất của ông Obama cho đến nay chính là giải thưởng Nobel Hòa bình trị giá 1,4 triệu USD trong năm 2009.

(Theo Business Insider / Dân Trí)