Chưa mở cửa nên lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm nay vẫn chạm đáy. Dự báo mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới cho thấy tương lai xám xịt của ngành khi tới 2024 mới có thể phục hồi về mức năm 2019.

Hạ mức dự báo cho các kịch bản

Theo Báo cáo tháng 5/2021 của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), khách du lịch quốc tế vẫn giảm sâu trong quý I/2021, với mức giảm lên tới đến 83% so với cùng kỳ năm ngoái (73%).

Ngành du lịch trải qua năm tồi tệ nhất trong lịch sử khi doanh thu từ du lịch trên toàn cầu năm 2020 ước tính mất tới 1.300 tỷ USD. Trong khi đó, con số này có thể còn cao hơn do các biện pháp hạn chế đi lại phần lớn vẫn diễn ra trong những tháng đầu của năm 2021.

Do kết quả thực tế không như dự báo quý I/2021, cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu với lo ngại về biến chủng mới cùng khả năng phong tỏa trở lại tại nhiều quốc gia, UNWTO đã điều chỉnh kịch bản cho năm 2021 theo hướng giảm:

Khách quốc tế đến Việt Nam từ tất cả các thị trường đều giảm mạnh

Kịch bản thứ nhất: Khách quốc tế bắt đầu phục hồi từ tháng 7/2021, lượng khách quốc tế sẽ tăng 40% so với năm 2020 (so với mức tăng 66% theo dự báo tháng 3/2021), tuy nhiên vẫn giảm 63% so với năm 2019.

Kịch bản thứ hai: Khách quốc tế bắt đầu phục hồi từ tháng 9/2021, lượng khách quốc tế sẽ tăng 10% so với năm 2020 (so với mức 22% dự báo tháng 3/2021), tuy nhiên vẫn giảm 75% so với năm 2019.

Trung tâm Thông tin Du lịch (Tổng cục Du lịch) trích báo cáo của UNWTO cho hay, trước những diễn biến khó đoán định đó, gần 50% các chuyên gia được hỏi dự báo lượng khách du lịch quốc tế chỉ có thể bằng mức năm 2019 vào năm 2024 hoặc muộn hơn, trong khi tỷ lệ đánh giá khả năng phục hồi bằng mức năm 2019 vào năm 2023 giảm còn 37% so với mức 43% vào tháng 1/2021.

Khách đến Việt Nam chạm đáy cả năm qua

Công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 88,2 nghìn lượt người, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước. Do nước ta chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Trên thực tế, khách quốc tế đến Việt Nam đã chạm đáy từ tháng 4/2020 đến nay do tác động của đại dịch Covid-19 cùng với các biện pháp hạn chế đi lại.

Trung tâm Thông tin Du lịch dự báo số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2021 khó có sự cải thiện đáng kể do cần thời gian để kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình, tổng kết, đánh giá mô hình thí điểm hộ chiếu vắc xin, phối hợp hành động ở cả quy mô quốc tế và trong nước.

Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng khi việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy nhanh, sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở từng bước mở lại hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế vào cuối quý III, đầu quý IV/2021.

Trước mắt, việc thí điểm cho khách quốc tế đến Phú Quốc (Kiên Giang) đang được gấp rút triển khai. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết cơ quan này đang tham mưu cho Bộ VH-TT&DL, dự kiến tuần tới sẽ họp với lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Kiên Giang cùng các bên liên quan như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải để bàn thảo về việc xây dựng kế hoạch tổng thể thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc cũng như quy trình chi tiết để đón tiếp khách du lịch. Đối tượng hướng tới là khách du lịch Nga.

Cùng với đó là khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho người dân Phú Quốc.

Bảo An