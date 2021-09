Theo các chuyên gia ADB, dòng vốn FDI là đầu tư mang tính trung và dài hạn cho nên những đứt gãy mang tính ngắn hạn không dẫn tới sự rút vốn mà có khả năng chỉ ảnh hưởng tới một số đơn hàng gấp.

Giảm dự báo tăng trưởng xuống 3,8%

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố dự báo kinh tế Châu Á cập nhật vào tháng 9, trong đó tổ chức này hạ tăng trưởng GDP dự kiến của Việt Nam trong năm 2021 xuống còn 3,8%, so với mức dự báo 6,7% trước đó do những tác động của tình hình dịch những tháng vừa qua.

Tăng trưởng trong năm 2022 được ADB hạ xuống còn 6,5%, so với mức 7% trước đó.

Dự báo này được ADB đưa ra với giả sử tình hình dịch bệnh tại Việt Nam được kiểm soát vào cuối năm 2021, và tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số vào quý 2 năm 2022.

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng, đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa kéo dài đã làm suy yếu tiêu dùng và đầu tư, hạn chế triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trở lại nếu đại dịch Covid-19 được kiểm soát vào cuối năm 2021 và đến quý II năm 2022 có 70% dân số cả nước được tiêm chủng.

Mặc dù giảm dự báo nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 đứng ở mức cao thứ 4 trong khu vực.

Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries.

Theo ADB, tăng trưởng GDP Việt Nam đã phục hồi trong nửa đầu năm 2021, phần lớn bởi sự mở rộng thương mại. Tuy nhiên, tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 (bắt đầu bùng phát từ tháng 4) đã làm thắt chặt nguồn cung lao động, hạ thấp sản lượng công nghiệp và phá vỡ chuỗi giá trị nông nghiệp.

Theo các chuyên gia ADB, triển vọng kinh tế Việt Nam trong khoảng thời gian tới là một thách thức. Rủi ro chính là đại dịch kéo dài, đặc biệt nếu tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc không tăng đáng kể. Tăng trưởng cũng phụ thuộc vào việc Chính phủ kịp thời cung cấp các mặt hàng thiết yếu, như thực phẩm và tiền mặt, cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Những nỗ lực của Chính phủ trong việc sản xuất vaccine Covid-19 trong nước vào năm 2021, kết hợp với việc tăng cường mua vaccine từ các nguồn bên ngoài, sẽ là yếu tố quan trọng để Việt Nam ngăn chặn được tác động của dịch lên nền kinh tế.

ADB cũng cho rằng, các khoản cho vay không đạt hiệu quả có thể trở thành rủi ro cho kinh tế Việt Nam vào năm 2022. Cắt giảm gánh nặng hành chính không cần thiết và số hóa các thủ tục của Chính phủ sẽ đóng vai trò rất quan trọng để nâng cao hiệu quả của các biện pháp ngăn chặn đại dịch và hỗ trợ phục hồi trong năm nay và năm tới.

Dù vậy, ADB vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong trung và dài hạn. Tăng trưởng có thể được hỗ trợ bởi sự phục hồi của cầu nội địa, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại, và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc loại bỏ các rào cản hành chính đối với doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát đại dịch và hỗ trợ sự phục hồi bền vững của nền kinh tế trong năm nay và năm tới.

Tăng trưởng GDP nửa đầu 2021.

Dòng vốn FDI không rời Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức sau vài tháng áp dụng các biện pháp phòng và chống Covid. Tăng trưởng được dự báo suy giảm. Nhiều đơn hàng bị chuyển sang nước khác nhưng dòng vốn FDI được đánh giá chưa rời đi.

Theo các chuyên gia ADB, dòng vốn FDI là đầu tư mang tính trung và dài hạn cho nên những đứt gãy mang tính ngắn hạn không dẫn tới sự rút vốn mà có khả năng chỉ ảnh hưởng tới một số đơn hàng gấp.

Trong một báo cáo mới nhất, các chuyên gia trên Bloomberg đã nâng dự báo tăng trưởng với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, ngoại trừ Thái Lan và New Zealand, hai quốc gia có khả năng giảm ít nhất 0,2 điểm phần trăm.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cùng được nâng dự báo tăng trưởng đến 0,3 điểm phần trăm.

Với Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng CPI được kỳ vọng không thay đổi đáng kể, với mức tăng 0,05 điểm phần trăm vào năm sau so với dự báo trước đó.

Đại dịch Covid-19 dự kiến sẽ kéo triển vọng tăng trưởng của năm 2021 đi xuống. Tình trạng thiếu hụt lao động do giãn cách xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng nông nghiệp. Xuất khẩu nông sản cũng có thể bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão trong quý III và IV cũng như các biện pháp kiểm dịch được áp dụng đối với xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam chậm lại.

Về phương diện lạc quan, việc tiếp cận thị trường được cải thiện do các hiệp định thương mại tự do và sự phục hồi của Liên minh Châu Âu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mỹ sẽ hỗ trợ xuất khẩu, đặc biệt đối với hàng dệt, may và giày dép, điện tử và điện thoại di động.

Nhưng việc đóng cửa các trung tâm công nghiệp lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hạn chế năng lực sản xuất, dẫn đến việc chuyển đơn hàng sang các nước khác.

Theo ADB, 18% công ty châu Âu kinh doanh tại Việt Nam đã làm vậy trong tháng 7 và tháng 8. Dù dòng vốn và giải ngân FDI tăng nhẹ trong tháng 7 và tháng 8, sẽ khó có thể tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm do các nhà máy đóng cửa và thiếu lao động.

M. Hà