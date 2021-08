"Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài, trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng...", đối tượng Vũ Đình Hùng khai nhận.

Theo Bộ Công an, hiện nay trên cả nước có hàng trăm sàn giao dịch chọn quyền nhị phân Binary Option (hay còn gọi là BO) đang hoạt động, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Nhất là thời gian vừa qua, do giãn cách xã hội bởi dịch bệnh, số lượng các sàn giao dịch này đang có xu hướng gia tăng.

Với 2 triệu đồng mua code và 3 ngày để hoàn thiện, cái gọi là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Option - BO đã được ra đời. Sau khi bị bắt các đối tượng cầm đầu đã thừa nhận tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo.

"Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài, trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập của khách hàng", đối tượng Vũ Đình Hùng, Phụ trách kỹ thuật sàn Rforex khai nhận.

Phương thức chơi đơn giản và lợi nhuận cao trên trời là hai yếu tố thu hút nhiều người tham gia vào các sàn BO.

Để nhanh chong thu hút được hàng nghìn người tham gia chỉ trong một thời gian ngắn mà không phải trả lương, các đối tượng đã tìm đến đội ngũ sinh viên, những người không có bằng cấp để phát triển hệ thống.

Đội ngũ này có nhiệm vụ đóng vai thành các chuyên gia tài chính để hỗ trợ người chơi. Đồng thời, thường xuyên đăng ảnh ăn chơi sang chảnh để lôi kéo người tham gia và được trả hoa hồng khi tìm được người mới.

Nhân viên sàn Hitoption nói: "Tôi được giao nhiệm vụ là tìm các ứng viên mới để tham gia, nếu tìm được nhiều người hoa hồng cao".

"Anh trưởng nhóm bọn em cầm một cục tiền về và yêu cầu mọi người là chụp ảnh để làm hình ảnh trên facebook. Mở cái sàn ra sau bỏ tiền lên đấy để làm như mình kiếm được tiền trong sàn đó", nhân viên sàn Hitoption cho biết thêm.

Theo Bộ Công an, phương thức chơi đơn giản và lợi nhuận cao trên trời là hai yếu tố thu hút nhiều người tham gia vào các sàn BO. Sự xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều các sàn BO là do việc tạo ra sàn này rất đơn giản.

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng - Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho hay: "Có những vụ việc chỉ một nhóm đối tượng đã thành lập ra hàng trăm sàn giao dịch nhị phân để cung cấp ra thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng công an địa phương ngăn chặn các sàn này trên diện rộng, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều sàn sẽ bị đánh sập".

Bộ Công an cảnh báo các sàn nhị phân BO với những cam kết lợi nhuân cao, chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia đều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp. Hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn 240 sàn dạng này của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này sẽ sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ gian lôi kéo, dụ dỗ đầu tư vào các sàn này. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(Theo VTV)