Sau lần xuống đáy 4 năm hồi tháng 2/2021, tỷ giá USD qua kênh ngân hàng thương mại một lần nữa giảm xuống vùng trũng này với giá bán ra hiện phổ biến ở mức 23.050 đồng/USD.

Trong phiên giao dịch ngày 8/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.130 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cùng giờ ngày 7/6.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý tiền tệ lại điều chỉnh giảm mạnh giá mua vào USD tại các Sở giao dịch NHNN, hiện phổ biến ở mức 22.975 đồng/USD, thấp hơn 150 đồng so với phiên liền trước. Mức giá này được áp dụng cho các giao dịch mua kỳ hạn 6 tháng. Đây cũng là lần điều chỉnh giá mua USD lớn nhất trong hơn một năm trở lại đây của NHNN.

Giá bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại đã giảm về dưới vùng 23.100 đồng/USD. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, giá mua USD kỳ hạn 6 tháng được NHNN duy trì ở mức 23.125 VND/USD từ ngày 24/11/2020. Ngược lại, giá bán USD kỳ hạn 6 tháng tại các Sở giao dịch NHNN hiện phổ biến ở 23.774 đồng/USD.

Cuối năm 2020, trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường ngoại hối, NHNN thông báo ngừng niêm yết tỷ giá và hoạt động mua ngoại tệ giao ngay, chỉ thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang.

Đáng chú ý, cùng với biến động này, giá USD qua kênh các ngân hàng thương mại hôm nay đã giảm về vùng thấp nhất kể từ tháng 7/2018. Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá quy đổi USD ở mức 22.860 - 23.060 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với cuối phiên liền trước nhưng đã thấp hơn 90 đồng so với cùng giờ sáng 7/6.

Đây cũng là lần thứ 2 kể từ tháng 7/2018, Vietcombank đưa giá bán USD xuống vùng 23.060 đồng/USD. Hồi giữa tháng 2, Vietcombank cũng ghi nhận 1 phiên giao dịch đưa giá bán USD xuống vùng giao dịch này.

Tương tự, tỷ giá mua - bán đồng bạc xanh tại VietinBank hôm nay phổ biến ở mức 22.853 đồng (mua) và 23.053 đồng (bán), giảm 17 đồng so với chiều 7/6, nhưng thấp hơn 87 đồng so với phiên sáng cùng ngày. Tại BIDV, giá mua vào USD hiện ở mức 22.860 đồng và bán ra ở 23.060 đồng, cũng giảm 90 đồng so với một ngày trước.

Trong khi đó, giá bán USD hiện tại của cả VietinBank và BIDV đều là vùng thấp nhất nhiều năm trở lại đây. Trước đó, giá bán USD qua kênh các ngân hàng này đều phổ biến niêm yết trên mức 23.100 đồng/USD.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần như Eximbank, hiện niêm yết giá USD ở mức 22.880 - 23.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng so với chiều ngày 7/6 và 90 đồng so với cùng giờ sáng.

Giá bán USD tại HDBank đã giảm về mức 23.030 đồng/USD, trong khi giá mua vào tại đây phổ biến ở 22.850 đồng/USD nếu mua tiền mặt và 22.870 đồng/USD nếu mua chuyển khoản.

Trên thị trường tự do, tỷ giá đồng bạc xanh hiện cũng phổ biến ở mức 23.100 - 23.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Diễn biến của tỷ giá USD trong nước ghi nhận trùng với diễn biến của thị trường thế giới, khi chỉ số DXY - đo sức mạnh đồng bạc xanh đang dao động quanh vùng thấp nhất kể từ tháng 4/2018 ở vùng 90 điểm.

Cuối năm 2020, chỉ số này từng rơi một mạch từ vùng 94,5 điểm xuống 90 điểm, nhưng sau đó đã phục hồi lên 93 điểm vào cuối tháng 3. Đến nay, trước áp lực của các gói kích thích kinh tế toàn cầu, và lạm phát gia tăng, chỉ số này một lần nữa giảm về vùng đáy 4 năm.

