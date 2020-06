Giá vàng hôm nay 10/6 trên thị trường thế giới tăng vọt và qua đó phá vỡ xu hướng giảm mới hình thành vào cuối tuần trước. Sự điều chỉnh giảm của đa phần các TTCK thế giới là yếu tố tích cực đối với vàng.

Đêm 9/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay lên trên ngưỡng 1.717 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.723 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 33,8% (434 USD/ounce) so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1 triệu đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng vọt và qua đó phá vỡ xu hướng giảm mới hình thành vào cuối tuần trước. Sự điều chỉnh giảm của đa phần các thị trường chứng khoán thế giới là yếu tố tích cực đối với vàng.

Vàng tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các TTCK thế giới biến động trái chiều, nhiều thị trường quay đầu giảm sau nhiều phiên tăng giá. Dòng tiền tạm thời rời xa kênh đầu tư rủi ro và trở lại với vàng và đồng USD.

Mặt hàng kim loại quý tăng còn do giới đầu tư lo ngại nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covidi-19. Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020 của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế thế giới sẽ giảm 5,2% vì dịch Covid-19 và các biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Như vậy, đây sẽ là cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Giá vàng hôm nay: tăng mạnh.

Hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển sẽ giảm 7% vào năm 2020 do cung cầu, thương mại và tài chính trong nước bị gián đoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi (EMDE) dự kiến sẽ giảm 2,5% trong năm nay.

Trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn hoành hành. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong khi dịch chưa đạt đỉnh ở khu vực Trung Mỹ. Theo WHO, hơn 6 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát, đây không phải là lúc quốc gia nào từ bỏ nỗ lực ứng phó dịch. WHO cho rằng, thế giới còn phải đối phó lâu dài với Covid-19.

Vàng tăng còn do các nhà đầu tư đổ xô tìm sự an toàn do căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc và Mỹ-Trung leo thang.

Hiện giới đầu tư đang chuyển sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm manh mối về các biện pháp kích thích hơn nữa.

Cuối tuần qua, Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã giảm 0,4%. Các nhà đầu tư cắt giảm đặt cược tăng giá của vàng tại Comex trong tuần đến hết ngày 2/6.

Theo các nhà phân tích tại DailyFX, giá vàng vẫn còn một chặng đường dài trước khi xu hướng tăng hiện tại gặp rủi ro. Sự bất định của kinh tế toàn cầu đủ để hỗ trợ giá vàng trong suốt phần còn lại của năm.

Giá vàng có thể tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trong suốt phần còn lại của quý 2 do đại dịch Covid-19 làm mất niềm tin của nhà đầu tư, và lo ngại về sự phục hồi kéo dài có thể làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý, đặc biệt là khi các NHTWW lớn đẩy chính sách tiền tệ vào lãnh thổ chưa được khám phá.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 9/6 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 khoảng 20-50 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 9/6, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 48,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 48,37 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,74 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh