Vàng bị bán tháo mạnh và để mất ngưỡng tâm lý 1.700 USD/ounce sau khi kết thúc tháng 4 tăng mạnh.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 29 USD xuống 1.685,1 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng hồi phục nhẹ lên 1.687 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 trên sàn Comex New York tăng 1,8 USD lên 1.696 USD/ounce.

Kết thúc tháng 4, giá vàng đã có mức tăng thêm 7%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2019 do những lo lắng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm.

Theo giới phân tích, giá vàng trong phiên cuối tháng 4 giảm mạnh bởi giới đầu tư thanh lý tài sản để tái cân bằng danh mục đầu tư, chờ đợi tháng 5 với những tác động có thể nhìn thấy từ tuyên bố giữ nguyên lãi suất ở mức gần 0% của Fed và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng có động thái tương tự sau cuộc họp mới diễn ra.

Giá vàng hôm nay

Bộ Lao động Mỹ cho biết thêm nước này ghi nhận thêm 3,84 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, đưa tổng số trong 6 tuần lên hơn 30 triệu. Ngoài ra, chi tiêu tiêu dùng của cũng giảm 7,5% trong tháng 3 so với năm trước. Tình trạng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và sụt giảm trong chi tiêu tiêu dùng xảy ra do các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, người tiêu dùng ở trong nhà do dịch bệnh Covid-19.

Edward Meir, nhà phân tích tại trung tâm ED&F Man Capital Markets, cho biết, các nhà đầu tư đã bán bớt vàng khi giá vàng không tăng cao hơn. Nếu giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.662 USD/ounce thì giá có thể giảm sâu hơn nữa.

Tuy nhiên, theo trưởng chiến lược gia thị trường Stephen Innes của công ty dịch vụ tài chính AxiCorp, đà giảm của giá vàng sẽ bị hạn chế, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay khiến nhiều nước áp dụng mức lãi suất thấp để hỗ trợ nền kinh tế, từ đó giúp củng cố vị thế kênh đầu tư an toàn của vàng.

Tuy nhiên về lâu dài, giá vàng thế giới vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cam kết sẽ duy trì lãi suất thấp như hiện nay để ổn định vĩ mô đồng thời đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế.

Báo cáo của hội đồng vàng thế giới cũng cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu tăng trong quý 1-2020 do lực mua tăng từ các quỹ đầu tư nhằm tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong đại dịch.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 47,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,15 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,52 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 48,50 triệu đồng/lượng.

Đông Sơn