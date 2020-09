Giá vàng hôm nay 8/9 trên thị trường thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh. Một đồng USD mạnh lên gây khó khăn cho sự hồi phục của mặt hàng kim loại quý.

Đêm 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.930 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.933 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/9 cao hơn khoảng 26,9% (409 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 7/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm chủ yếu do đồng USD mạnh lên và sức cầu đối với mặt hàng này tạm thời chùng xuống sau khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng: 1940 USD/ounce.

Hiện, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang được hỗ trợ ở ngưỡng 1.912 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm do mặt hàng này được giao dịch chủ yếu bởi đồng USD, trong khi đồng tiền của Mỹ bất ngờ phục hồi liên tiếp trong những phiên gần đây.

Đồng bạc xanh tăng giá so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh bảng Anh tụt giảm do giới đầu tư lo ngại thỏa thuận nước Anh rút khỏi EU (Brexit). Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo EU rằng chính quyền nước này có thể sẽ không cần đến thỏa thuận "ly hôn" đã ký với châu Âu nếu liên minh không nhất trí với thỏa thuận thương mại tự do giữa 2 bên vào ngày 15/10 tới.

Theo Financial Times, chính phủ Vương quốc Anh đang lên kế hoạch cho một đạo luật mới thay thế các phần quan trọng của thỏa thuận Brexit. Điều này sẽ khiến việc đạt được một thỏa thuận thương mại mới trước khi kết thúc tháng 12 là rất khó khăn.

Thương mại Anh-EU có thể sẽ rơi vào bế tắc.

Đồng euro trong khi đó mất giá còn vì thông tin tiêu cực về sản xuất. Khu vực eurozone gây thất vọng với sản lượng công nghiệp của đầu tàu Đức trong tháng 7 chỉ tăng 1,2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 4,7%.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đón nhiều thông tin tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 8 giảm xuống 8,4%, từ mức 10,2% của tháng 7.

Mặc dù vàng giảm khá mạnh gần đây nhưng nhiều dự báo cho rằng triển vọng của vàng trong dài hạn vẫn tích cực. Một số nhà phân tích cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm nào cũng nên được coi là cơ hội mua vào.

Theo đó, các nước sẽ không thể sớm kết thúc các biện pháp kích thích kinh tế. Do vậy, lạm phát sẽ dần cao hơn và lợi suất trái phiếu thực tế sẽ thấp hơn.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 7/9 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giảm giá vàng 9999 khoảng 200 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên áp cuối tuần trước.

Kết thúc phiên giao dịch 7/9, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh