Nữ quái lừa hàng chục tỷ đồng do thua lỗ tiền ảo Cuối năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Nguyễn Thị Vân (SN 1988 trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, sau khi đầu tư tiền ảo thua lỗ. Cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số tiền ảo trên mạng Internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng. Để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo, Vân xoay tiền bằng cách đi lừa. Biết chị L. nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3 triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý. Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L. rằng đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản của Vân. Thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ. Sau khi chị L. đã tin tưởng, Vân liên tục yêu cầu chuyển tiền vào những tài khoản do Vân quản lý ở trên rồi dùng số tiền đã nhận để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Bên cạnh đó Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. Đến tháng 8-2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỉ đồng. Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. rồi trốn về quê tại huyện Nghĩa Đàn. Với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác.