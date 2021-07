Để tăng cường sức khỏe, nhiều người đổ xô mua cam khiến loại quả này đắt như tôm tươi, giá tăng mạnh. Các đầu mối bán lên đến hàng tấn cam mỗi ngày.

Là loại trái cây chứa nhiều nước và giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng, cam được nhiều người lựa chọn mua ăn trong mùa dịch khiến loại quả này trở nên rất đắt khách.Theo các đầu mối, so với mọi năm, giá cam sành năm nay tăng thêm một vài giá, dao động từ 23.000-45.000 đồng/kg tùy loại và số lượng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc mua bán vận chuyển rất khó khan hơn trước rất nhiều.

Chị Nguyễn Hoa - đầu mối bán cam sành ở TP.HCM - cho biết, từ lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cam là một trong những thực phẩm được người dân đổ xô tìm mua để tăng sức đề kháng. Vì vậy, dịp này hàng bán rất chạy, có ngày chị đổ sỉ lên đến 2-3 tấn cam.

Chị chia sẻ, thời điểm này, cam sành miền Nam đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nào chị cũng gom của các nhà vườn ở Đồng Nai đem lên TP.HCM bán. Song như những năm trước, giá cam chị đổ sỉ khoảng 20.000 đồng/kg thì hiện đã tăng lên 23.000 đồng/kg, loại size từ 3-6 quả/kg; có nơi đã tăng lên 26.000-28.000 đồng/kg.

Cam sành là mặt hàng “hot” mùa dịch (ảnh: Trần Thùy)

“Tôi đổ sỉ từ 5 tạ trở lên, khách đặt đến đâu tôi mới báo nhà vườn cắt đến đó cho tươi ngon. Đợt trước, ngoài bán sỉ tôi còn bán lẻ theo combo 5kg với giá 30.000 đồng/kg, mỗi ngày tôi bán hết 5-6 tạ cam. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, tôi chuyên đổ sỉ số lượng lớn”, chị cho hay.

Dù lượng cam bán ra tăng mạnh, song chị Hoa phải thừa nhận rằng khâu vận chuyển tương đối khó. Để chuyển được lượng hàng lớn ra vào thành phố, hàng phải chở bằng xe tải và lái xe phải có giấy “thông hành” bán thực phẩm thiết yếu và giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Đặc biệt, chị chỉ nhận chuyển hàng đi một vài nơi trong thành phố và một số tỉnh lân cận, do phụ thuộc từng địa điểm, từng khung giờ xe mới vào được, có khi phải chờ đến 8-10 giờ tối mới giao được hàng cho khách. Hơn nữa, phí vận chuyển cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Do đó, khi nào có mối đặt số lượng lớn chị mới giao hàng chứ không giao nhỏ lẻ, thường xuyên như trước, chị Hoa chia sẻ.

Anh Trần Văn Bình - đầu mối bán buôn cam sành ở Vĩnh Long - cũng thừa nhận, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tiêu thụ cam tăng mạnh, cộng thêm việc vận chuyển khá khó khăn nên cam cũng bị đẩy lên một vài giá.

Nhiều đầu mối bán hàng tấn cam mỗi ngày (ảnh: Trần Thùy)

Theo anh Bình, chính vụ cam sành miền Tây kéo dài từ tháng 8 đến tháng 9, thời điểm này là cam vụ sớm. Hiện tại, cam sành size từ 5-7 quả/kg anh đổ sỉ với giá 23.000 đồng/kg, còn hàng Vip size 3 quả/kg có giá cao hơn lên tới 32.000 đồng/kg.

“Hôm nay, hàng về được 5 tấn tôi giao cho các mối hết sạch từ sáng, khách muốn đặt phải đợi đến sáng mai mới có. Tôi đổ sỉ từ 1 tạ, đa phần mối buôn lấy từ 2-3 tạ, nhiều thì 5 tạ”, anh nói.

Trao đổi với PV, chị Lê Bích Liên - một đầu mối bán hoa quả online ở Quận 10 (TP.HCM) - nói thêm, mấy tuần nay, ngày nào cũng có hàng trăm khách gọi điện hỏi mua cam, song chị chỉ nhận ship từng khu vực.

Giá cam thời điểm nay đã tăng vọt lên 30.000-40.000 đồng/kg. Mỗi ngày, chị bán vài tạ, nhiều gấp 3-4 lần so với trước. Khách phải gọi điện đặt trước 2-3 ngày, nhà vườn mới cắt chuyển lên kịp.

Theo chị, nguyên nhân cam tăng giá là do vận chuyển, đi lại khó khăn. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc đặt shipper không hề dễ và chi phí đắt gấp đôi so với thời điểm trước. Nếu như trước đây chị chỉ mất một vài phút để đặt ship, thì nay phải mất 15-20 phút chị mới đặt được một chuyến giao hàng cho khách và mất cả tiếng đồng hồ mới giao đến nơi. Vì vậy, nhiều chị em gom mua chung, chị ship chung một chuyến sẽ rẻ hơn.

“Mỗi tuần tôi về được 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng 1-2 tấn cam, lần nào cũng bán hết sạch. Tôi bán theo combo 3kg nên phần lớn chị em mua từ 2-3 combo, có người mua một lúc 20kg để vắt nước uống dần”, chị nói.

Nhật Thanh