Vốn là một loài hoa dại mọc ở ao đầm, những bông hoa súng có màu sắc rực rỡ được nhiều người mua về cắm chơi tạo thành trào lưu mới. Cũng chính vì thế mà dân buôn dịp này hốt bạc triệu bởi hoa súng “cháy hàng”.

Vài năm trở lại đây, thay vì mọc dại hay được trồng ở các hồ, ao, đầm... hoa súng trở thành loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà để ngắm chơi. Có gia đình chỉ trồng một vài chậu súng, nhưng có người trồng tới vài chục chậu với đủ màu sắc khác nhau.

Gần đây, ở Hà Nội xuất hiện trào lưu mới khi nhiều người mua hoa súng về cắm trang trí trong nhà. Do đó, dù có giá đắt gấp gần chục lần hoa hồng thơm, hoa súng vẫn được chị em tranh nhau đặt mua.

Vừa gọi điện cho khách hẹn 3 ngày sau hoa mới về tiếp, chị Nguyễn Thị Hoài ở Thanh Trì (Hà Nội) nói: “Mấy ngày nay tôi không dám đăng ảnh hoa súng quảng cáo trên Facebook vì hàng về đều không đủ trả khách. Đa phần tôi đổ cho khách sỉ, mỗi ngày chỉ có vài ba bó bán lẻ”.

Hoa súng trở thành trào lưu mới của nhiều người Hà Nội dịp này

Tuy xuất hiện trên thị trường từ năm ngoái, nhưng chị Hoài thừa nhận, năm nay việc mua bánhoa súng mới rầm rộ, trở thành trào lưu chơi hoa mới của nhiều chị em. Đó là bởi loại hoa này có màu sắc đẹp mắt, chơi bền có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Theo chị, đây là giống hoa súng Thái được trồng ở các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình,... Cứ cách 2-3 ngày, chị Hoài lại về các địa phương này cắt hoa từ sáng sớm rồi chở về Hà Nội bán. Chỉ trong một buổi sáng là chị bán hết sạch.

“Hôm nay tôi cắt được 500 bông gồm hoa súng trộn các màu, súng Mỹ đỏ và súng màu cam có giá dao động 70.000-120.000 đồng/bó (10 bông) tùy loại và số lượng. Khách gọi điện giục liên tục nhưng tôi phải từ chối vì không có hàng mà bán”, chị nói.

Những ngày này, chị Lê Thu Hiền ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bận bịu tối ngày để kịp đóng gói, giao hoa cho khách. Chị cho rằng, giống hoa súng Thái có nhiều màu như: màu tím, vàng, cam, hồng, trắng,... và có mùi thơm nhẹ giống hoa sen nên được nhiều người ưa chuộng. Chị em thường mua từ 2 bó hoặc 3-4 bó để tặng người thân, bạn bè.

Hoa súng Thái nở quanh năm, tuy nhiên, vào mùa đông thời tiết lạnh hoa sẽ khó nở. Khi trời bắt đầu nắng ấm chuẩn bị sang hè, hoa sẽ nở rộ và đẹp nhất, do vậy thời điểm này mới đầu mùa nên lượng hoa vẫn chưa nhiều.

Theo dân buôn đây là giống hoa súng Thái được trồng nhiều ở Hưng Yên, cho hoa quanh năm nhưng nở rộ vào mùa hè

Giá hoa súng khá đắt đỏ vẫn được nhiều người chuộng mua

Có tiểu thương mỗi ngày nhập 500-1.000 bông súng vẫn không đủ bán

Giá hoa súng dao động từ 120.000-150.000 đồng/bó (20 bông), còn những bông to trộn các màu có giá 240.000 đồng/bó (20 bông). Như dịp 8/3 vừa rồi, chị Hiền gom bán lên đến gần 1.000 bông súng các loại. Tính ra, chỉ riêng ngày 8/3, doanh số bán hoa súng giúp chị thu về cả chục triệu đồng, chị cho hay.

Đặc biệt, hoa súng màu cam được nhiều người yêu thích, song số lượng lại không nhiều, mỗi ngày chị chỉ có khoảng 10 bó (200 bông) nên chỉ đủ để bán lẻ.

Chị Phương Hà - một đầu mối bán hoa súng ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) - chia sẻ, giống hoa súng này có thể chơi được 3-6 ngày tùy vào mỗi người chăm. Mỗi cành hoa dài 30-50cm thích hợp cắm những bình to để phòng khách. Với mức giá 12.000 đồng/bông, hoa súng hiện đắt gấp 4-5 lần so với một số loại hoa khác nhưng vẫn được nhiều người mua về chơi dịp này. Thậm chí, so với hoa hồng thơm, hoa súng còn đắt gấp cả chục lần.

Nhìn những bông hoa súng đủ màu sắc rực rỡ, chị Trương Thị Hoài An ở Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, hoa tươi hiện giá tương đối rẻ, nhưng chị chọn mua hoa súng về cắm trong phòng khách vì mới lạ.

Tuy nhiên, để có được hai bình hoa súng loại mini (40 bông), chị phải đặt trước 3 ngày và hỏi rất nhiều mối mới mua được. Hoa này đang gây sốt, dân buôn đều yêu cầu đặt trước, chị nói.

Nhật Thanh