Cua lông Thượng Hải vốn có giá 2-3 triệu đồng/kg hiện giá chỉ vài trăm nghìn đồng/kg trên mạng. Còn ốc giác vàng trước chỉ xuất hiện tại cửa hàng hải sản lớn hoặc nhà hàng với giá đắt thì nay được bán trên mạng giá chỉ 180.000 đồng/kg.

Loại cua 'nhà giàu' bán tràn lan chỉ từ 45.000 đồng/con

Cua lông Thượng Hải được coi là loại cua ngon nhất thế giới. Loại cua này mỗi năm chỉ cho thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 10 và phải nuôi gần 2 năm mới cho trọng lượng khoảng 250gr. Cua lông không có quá nhiều thịt nhưng có phần gạch béo ngậy, thường được rao bán giá 200.000-850.000 đồng/con hoặc 2-3 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, gần đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi cua lông được rao bán tràn ngập trên "chợ mạng" với giá chỉ vài trăm nghìn đồng/kg, thậm chí chỉ 45.000-60.000 đồng/con.

Cua lông Thượng Hải.

Theo tiết lộ của anh Trịnh Đức Kiên (Hà Nội; người gần 5 năm nhập khẩu cua lông Thượng Hải theo đường hàng không về Việt Nam) trên Báo Dân Việt thì cua lông Thượng Hải nếu nhập về Việt Nam không thể có giá dưới 1 triệu đồng/kg bởi giá tại Hồng Kông đã khoảng 100 USD/kg loại nhỏ, những con trên 250gr giá 90 USD/con. Cua lông rao bán với giá rẻ có thể là cua lông ở Việt Nam hoặc cua lông nuôi ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Ốc khổng lồ đắt đỏ nay bán giá rẻ bèo trên 'chợ mạng'

Ốc giác vàng là loại ốc kích thước “khủng” có giá trị kinh tế cao, trước chỉ xuất hiện tại các cửa hàng hải sản lớn hoặc nhà hàng sang trọng với giá đắt thì nay được rao bán trên chợ mạng giá chỉ từ 180.000 đồng/kg. Đây là loại ốc to nhưng vỏ rất mỏng, thịt rất thơm và ngon.

Ốc giác vàng.

Những năm trước, loại ốc này được thương lái thu mua tận thuyền với giá 300-350.000 đồng/kg. Có thời điểm, giá ốc giác vàng lên đến 500-600.000 đồng/kg. Với trọng lượng từ 1-3kg, mỗi con ốc giá cả triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Quang, kinh doanh nhà hàng tại Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết trên Báo Dân Việt, đây là loại ốc hiếm lại không thể nuôi và nhân giống được nên giá cao gấp nhiều lần các loại ốc khác. Trước đây, các nhà hàng còn cạnh tranh nhau bằng món ốc này bởi được khách du lịch ưa chuộng nhưng phải có mối thân quen mới nhập được để bán.

Bưởi Trung Quốc ruột đỏ au đắt hàng

Ngoài các loại bưởi của Việt Nam, trên thị trường còn xuất hiện loại bưởi của Trung Quốc đỏ au, vị hơi chua dịu được nhiều chị em rủ nhau mua về ăn vì hiếu kỳ. Giá bán lẻ loại bưởi này dao động từ 35.000-100.000 đồng/quả tùy loại, đắt hơn với hàng Việt. Giá bán sỉ là 240.000 đồng/bao (6 quả).

Bưởi Trung Quốc bên ngoài thường được bọc một lớp túi màu đỏ, có vỏ vàng óng, tép bưởi có màu đỏ au, ít hạt hoặc không có hạt. Mỗi quả nặng trung bình 1-1,8kg.

Sữa chua uống mập mờ nguồn gốc tràn ngập thị trường



Gần đây, thị trường xuất hiện loại sữa chua uống được người tiêu dùng ưa chuộng. Loại sữa chua này bên ngoài tem mác 100% là chữ Trung Quốc, không có nhãn mác phụ nên người tiêu dùng thực sự không thể nắm được về thành phần cũng như chức năng của sản phẩm. Người tiêu dùng chỉ biết phân biệt các vị bằng màu sắc và những hình ảnh quả táo, cam, xoài, việt quất in ở vỏ chai.

Theo quảng cáo trên các chợ online, đây là loại sữa chua nội địa được người dân Trung Quốc tin dùng, đặc biệt tốt cho tiêu hóa và đẹp da. Một số cửa hàng tạp hóa cũng thừa nhận là hàng Trung Quốc, khi bán cho khách thì nói là hàng Đài Loan.

Loại sữa chua này được rao bán trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội với giá từ 18.000-27.000 đồng/chai.

Dưa non tăng giá gấp 3, khan hàng

Những năm gần đây, trồng dưa non hay còn gọi là dưa hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ở các xã Cẩm Sơn, Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trồng dưa non nếu thuận lợi sẽ giúp nông dân thu hoạch cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa.

Dưa non trái vụ năm nay được thương lái thu mua tận vườn với giá 15.000-17.000 đồng/kg, gấp 3 lần bình thường và cao nhất từ trước tới nay. Nhưng các hộ trồng dưa không mấy phấn khởi do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, nhiều diện tích bị hư hại, sản lượng giảm hẳn.

Nhãn rớt giá thảm, nông dân thất thu

Trước đây, giá nhãn của các hộ dân ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu luôn ở mức cao, giúp người trồng nhãn có thu nhập ổn định. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nhãn lên xuống thất thường và đang tiếp tục giảm.

Báo Dân Việt phản ánh, giá nhãn xuồng hiện còn 29.000-31.000 đồng/kg, nhãn da bò 14.000-16.000 đồng/kg; các loại nhãn khác như Ido, thanh nhãn giá 20.000 đồng/kg. Riêng nhãn xuồng bắp cải do là hàng hiếm, khó trồng nên vẫn được giá cao, khoảng 80.000 đồng/kg.

Theo tính toán của bà con trông nhãn, với giá như vậy, mỗi héc ta, nông dân thất thu hàng chục triệu đồng, tương đương 1 chiếc xe máy.

Quả dại trên rừng, cây bụi bờ rào thành hàng sang chảnh

Cây núc nác mọc dại trên rừng được bà con đưa về trồng làm trụ tiêu hoặc hàng rào, tận dụng lá non và quả để làm bữa ăn hàng ngày, làm thuốc chữa bệnh. Gần đây, quả núc nác không chỉ là món ăn yêu thích của đồng bào các dân tộc bản địa mà trở thành đặc sản của các nhà hàng, khách sạn, được nhiều thương lái săn lùng mang đi khắp nơi. Loại quả dài cả mét này được nhiều người lùng mua với giá hàng trăm nghìn đồng/kg.

Trào lưu chơi cành găng đang rộ lên ở Hà Nội.

Trong khi đó, cây găng, từng là loại cây bụi bờ rào ở các vùng quê, nay trở thành hàng sang chảnh, được nhiều chị em ở Hà Nội mua về cắm chơi. Cành găng có hoa màu tím, chùm quả màu vàng khá bắt mắt. Mỗi bó găng 10 cành dài có giá khoảng 60.000-70.000 đồng.

‘Hốt bạc’ nhờ bán kem nhả khói

Những cốc kem khói đang trở thành món ăn độc lạ tại Hà Nội, được các bạn trẻ săn lùng. Với giá bán 40.000 đồng/cốc bán cho trăm người, tiểu thương có thể thu về hàng triệu đồng chỉ sau vài tiếng đứng buổi tối đứng bán kem khói trên phố đi bộ Hàng Mã.

Nhưng đằng sau món kem độc lạ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Theo các chuyên gia hóa học, khí ni-tơ lỏng làm kem là dạng tồn tại ở mức nhiệt độ rất lạnh và thấp tầm -196 độ C, có thể gây bỏng lạnh nếu tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra, khi con người hít phải khí ni-tơ lỏng quá nhiều có thể dẫn đến khó thở, ngạt thở. Nếu nuốt phải chất khí ni-tơ lỏng này quá nhiều cũng có thể bị tổn thương đến nội tạng.

Bọ biển giá 2,5 triệu đồng/kg không có hàng để mua

Bọ biển là loại quý hiếm trong thế giới hải sản. Đây là loài vật cùng họ với tôm, có khá nhiều chân với móng vuốt, thân hình to lớn như "khoác áo giáp" màu nâu láng bóng, rất giống với những con bọ. Mỗi con bọ biển nặng khoảng 1kg, con to nặng tầm 1,5-1,7kg, thậm chí có con nặng trên 2kg.

Bọ biển.

Điều đặc biệt là con vật này chỉ sống dưới đáy biển sâu và chỉ xuất hiện theo mùa, từ khoảng tháng 3 đến hết tháng 5 dương lịch. Vì vậy, việc đánh bắt bọ biển không hề dễ dàng. Nhiều ngư dân và chủ vựa hải sản khẳng định thịt của loài bọ biển còn ngon hơn cả tôm hùm.

Vì sự "hiếm có khó tìm" và nhiều thông tin về giá trị bổ dưỡng, bọ biển trở thành loại hải sản được giới nhà giàu đua nhau săn tìm để ăn thử. Tại Việt Nam, bọ biển có giá khoảng 1,7-1,8 triệu đồng/kg. Vào cuối mùa, loại hải sản này có giá đến 2-2,5 triệu đồng/kg nhưng vẫn không có để mua.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)