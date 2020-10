Trong kỳ điều hành ngày hôm nay (27/10), Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá xăng, tăng nhẹ giá dầu.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.109 đồng/lít (giảm 159 đồng/lít so với giá hiện hành). Xăng RON95-III không cao hơn 14.940 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá hiện hành).

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.218 đồng/lít (tăng 90 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 9.717 đồng/lít (tăng 123 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.261 đồng/kg (tăng 340 đồng/kg so với giá hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 và dầu diesel và dầu hỏa. Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu diesel ở mức 298 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước).

Đồng thời, Liên Bộ chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, tăng chi Quỹ đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg); dầu diesel không chi.

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng, nỗ lực giữ ổn định hoặc giảm giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện ở mức 100 đồng/lít/kg -1.100 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu).

Trên thị trường thế giới, bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/10 giảm nhẹ so với kỳ trước.

Cụ thể, giá xăng RON 92 - xăng nền để pha chế xăng E5 - ở mức 45 USD/thùng (giảm 1,3 USD/thùng so với kỳ trước). Xăng RON 95 có giá 46 USD/thùng (giảm gần 2 USD/thùng so với kỳ trước). Dầu diesel ở mức giá 44,25 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng. Giá dầu hỏa 42,29 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/thùng so với kỳ trước.



Anh Tuấn