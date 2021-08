Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng E5 và xăng RON95, giảm nhẹ giá các mặt hàng dầu.

Theo quyết định này, từ 15h hôm nay (11/8) giá xăng E5RON92 không cao hơn 20.498 đồng/lít. Xăng RON95-III giá bán không cao hơn 21.681 đồng/lít.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 11/2020-7/2021

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.173 đồng/lít (giảm 202 đồng/lít so với giá hiện hành); giá dầu hỏa: không cao hơn 15.179 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá hiện hành); giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.405 đồng/kg (giảm 117 đồng/kg so với giá hiện hành).

Liên Bộ thực hiện giảm trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu mazut ở mức 150 đồng/kg (kỳ trước là 300 đồng/kg).

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.257 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 301 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 301-1.257 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 1.257 đồng/lít, RON95 sẽ tăng 301 đồng/lít so với giá hiện hành.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ Bình ổn giá đã chi liên tục ở mức cao với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg.

H.Duy