Bộ NN-PTNT vừa có công văn gửi bộ ngành, địa phương đề nghị tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận gia cầm vào Việt Nam.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam đang gia tăng. Các địa phương đã phát hiện, xử lý tiêu hủy trên 120.000 con gia cầm giống và hàng chục tấn sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Hiện nay, dịch cúm gia cầm xảy ra tại các địa phương có chiều hướng tăng mạnh. 7 tháng năm 2021, đã có trên 350.000 con gia cầm buộc phải tiêu huỷ. Hầu hết các tỉnh giáp biên giới phía Bắc như: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên...đều phát hiện các ổ dịch cúm gia cầm.

Từ tháng 6/2021, lần đầu tiên phát hiện chủng virus CGC A/H5N8 xâm nhiễm từ nước ngoài vào và gây bệnh trên gia cầm tại các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Quảng Ninh, sau đó đã lây lan đến 9 tỉnh, thành phố khác, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 22.000 con gia cầm.

Các cơ quan thú y đã lấy mẫu giám sát cúm gia cầm tại các chợ, điểm buôn bán gia cầm của các tỉnh biên giới và đã phát hiện tỷ lệ dương tính với viruscúm gia cầm A/H5 (có thể lây sang người) là 4%, trong đó chủng vi rút Cúm A/H5N6 chiếm 77%.

Bộ NN-PTNT nhận định, nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác tiếp tục xâm nhiễm vào Việt Nam là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi gia cầm của nước ta tổng đàn 500 triệu con.

Do đó, Bộ này đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp cùng bộ ngành và chính quyền địa phương ngăn chặn nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông,... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam.

Ban chỉ đạo 389 của địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam. Chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y các cấp và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật.

