+ Mắt ngủ: Mỗi thân lan thường sẽ có nhiều đốt. Mỗi đốt này sẽ chứa các mắt lan. Khi chưa đến mùa hoa, những mắt như vậy được gọi với tên mắt ngủ. + "Kie" là tên gọi của thân mầm non thường mọc ra ở thân lan khi đã xuống lá. + "Lúa non" là thuật ngữ của giới chơi lan. Theo đó khi một hoặc nhiều loại lan đột biến giá đang lên rất cao và khan hàng, nhà vườn chưa nhân giống kịp, sẽ đưa ra hình thức bán "kie lúa non", tức là nhận tiền trước và hẹn thời gian trả hàng. Hàng được trả là kei phải đảm bảo ít nhất 2 yếu tố: trên 5cm và đã có rễ.