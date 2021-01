Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD) vừa bàn giao xe chở bình chứa phóng xạ đầu tiên cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sản phẩm này thuộc dự án được tài trợ bởi Văn Phòng An ninh phóng xạ, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (ORS/NNSA). Đây là bước tiến lớn của NIAD khi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nâng cấp, lắp đặt thành công xe chở bình chứa phóng xạ đảm bảo được các tiêu chí an toàn về phóng xạ hạt nhân, kiểm định về phóng xạ được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép lưu hành.

Nắm bắt được nhu cầu về một phương tiện đặc chủng để vận chuyển nguồn phóng xạ của các bệnh viện có các máy xạ trị, các đơn vị kiểm định, phòng thí nghiệm có sử dụng nguồn phóng xạ… và nhằm giảm nguy cơ thất thoát nguồn phóng xạ gây nguy hiểm, công ty NIAD phối hợp với các đối tác cùng nghiên cứu, nâng cấp, lắp đặt sản phẩm xe ô tô chở bình chứa phóng xạ.

Đại diện NIAD chia sẻ, đây vừa là thử thách đồng thời là cơ hội lớn cho NIAD. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình lắp đặt, nâng cấp sản phẩm, nhưng với các kinh nghiệm từ đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoán cải xe, NIAD đã kịp thời bàn giao sản phẩm tới khách hàng. Sự kiện này là một cột mốc quan trọng của công ty trong năm 2020, góp phần đa dạng hơn các sản phẩm xe hoán cải công ty bên cạnh dòng sản phẩm chủ lực: xe ô tô chở tiền.

Sản phẩm xe chuyên dụng này có ý nghĩa thiết thực trong việc đảm bảo an ninh vận chuyển nguồn phóng xạ, góp phần hỗ trợ kỹ thuật trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân…

Việc bàn giao thành công xe ô tô vận chuyển nguồn phóng xạ cho thấy NIAD có đầy đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước, trong việc hoán cải các xe thương mại thành các xe chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật, an ninh cao (xe chở tiền, xe chở bình chứa phóng xạ…). Luôn đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu, NIAD tỉ mỉ nghiên cứu, không ngừng sáng tạo, nỗ lực cải tiến và học hỏi để “bắt nhịp’ với thị trường.

Với các ưu điểm vượt trội như: tiến độ giao hàng nhanh, chế độ bảo hành chính hãng, sản phẩm chất lượng với chi phí phải chăng, NIAD đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường xe hoán cải.

