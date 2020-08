Hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại một kho hàng ở Bình Dương.

Ngày 4/8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương phối hợp cùng Chi cục thú y, Đội Cảnh sát kinh tế công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành khám kho hàng cho thuê không biển hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu tư kho vận Miền Nam tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua kiểm tra 5 kho lạnh (1 kho lạnh là 1 container) tại đây, bước đầu, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 19.000 kg sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn dùng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị (trong đó có 11.830 kg chân gà quá hạn dùng; 5.600 kg chân giò heo bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị; 2.180 kg dồi trường, sụn gà, trứng non, bao tử heo, vú heo, thịt đà điểu, heo nái, nai, ức vịt,... ). Theo cơ quan chức năng, trị giá lô hàng trên khoảng 500 triệu đồng.

Do chủ các lô hàng đã thừa nhận hành vi vi phạm nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Số hàng đông lạnh hết hạn, bốc mùi trong kho chứa ở Bình Dương (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Ngoài ra, còn 4 kho lạnh do chủ hàng chưa làm việc với đoàn kiểm tra nên trong hôm nay, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra 4 kho hàng này.

Điều đáng nói, gần đây, nhiều vụ nhập lậu nội tạng động vật, thịt đông lạnh ôi thối từ nước ngoài với giá siêu rẻ về nước bán kiếm lời cao bị phát hiện gây bức xúc dư luận.

Vào ngày 30/7, Cục QLTT Lào Cai phát hiện lô hàng 350kg vú heo đông lạnh có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, đang tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trị giá lô hàng này là 45,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/6, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực đường mòn mốc 1218 thuộc địa phận thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn lô hàng gồm 40 bao tải dứa chứa khoảng 1 tấn nầm lợn được nhập lậu từ Trung Quốc, một số đã chảy nước màu đen, bốc mùi hôi thối. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Chân gà không rõ nguồn gốc tại kho hàng của Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến Phát. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Ngày 8/6, Đội QLTT số 1 tiến hành khám ô tô tải biển kiểm soát 67C-089.87 đang đậu trước nhà số 41 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang và phát hiện 490 kg chân lợn đông lạnh, xuất xứ Pháp, không có hóa đơn chứng từ.

Vào ngày 8/5, Đội QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Đội 4 Phòng PC05 Công an TP. Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Tiến Phát, do ông Vũ Quốc Tiến làm Giám đốc, địa chỉ tại số 119 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm.

Đoàn kiểm tra phát hiện 1.800 kg dạ dày lợn, 150 kg nầm lợn, 110 kg thịt lợn nạc vai, 150 kg tim lợn, 3.800 kg chân gà, 280 kg tim gà, được công ty nhập khẩu mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không rõ nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng theo quy định.



Anh Tuấn