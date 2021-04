Kinh tế phục hồi đã thúc đẩy người dân và doanh nghiệp tăng chi tiền cho mua sắm ô tô. Trong đó, những khách hàng trúng chứng khoán và bất động sản có đóng góp quan trọng, là động lực giúp thị trường ô tô tăng trưởng.

Thoát khỏi đại dịch

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho hay, doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 3 đạt 30.935 xe, tăng 127% so với tháng 2 và tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng cộng, quý 1/2021, doanh số bán toàn thị trường đạt 70.952 xe, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ôtô du lịch tăng 34%, xe thương mại tăng 43% và xe chuyên dụng tăng 17%.

Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 24% trong khi xe nhập khẩu tăng 55% so với cùng kì năm ngoái.

Hầu hết các doanh nghiệp đều có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ 2020. Ford Việt Nam quý 1/2021 có doanh số bán đạt 5.914 xe, tăng 52%; Kia đạt 10.719 xe tăng 90%: Mazda đạt 6.745 xe tăng 32%; Honda đạt 6.782 xe tăng 28%; Mitsubishi đạt 7.113 xe tăng trưởng 42% so với cùng kỳ 2020. Ngoài ra, VinFast đạt doanh số 6.849 xe, tăng gần 40% và TC Motor đạt 15.886 xe, tăng 3% so với cùng kỳ 2020.

Thị trường ô tô hồi phục

Có thể nói, thị trường ô tô đã vượt qua giai đoạn kinh doanh thấp điểm do đại dịch Covid 19 gây ra. Nhìn vào số liệu của VAMA có thể thấy, tăng trưởng doanh số đến với tất cả các phân khúc, từ xe du lịch đến xe thương mại và xe chuyên dụng.

Tuy nhiên, nếu so với quý 1/2019 thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19 thì doanh số bán quý 1/2021 chỉ ở mức tương đương.

Các doanh nghiệp nhận định, thị trường ô tô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng trong ba quý tiếp theo của năm 2021 nhờ khống chế tốt dịch Covid và kinh tế tăng trưởng. Công ty chứng khoán SSI dự báo, năm 2021 thị trường ô tô sẽ tăng trưởng 16,3% do nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao. Kết quả này sẽ cao hơn 3% nữa nếu dịch Covid-19 bị đẩy lùi.

Chính phủ đặt kế hoạch năm 2021 tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức 6,5% và bình quân thu nhập đầu người đạt 3.700 USD. Với mức thu nhập từ 3.000 USD/người /năm trở lên, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ về tiêu dùng ô tô.

Trong khi đó, theo số liệu từ Cục Đăng kiểm, hiện Việt Nam mới đạt tỷ lệ 34 xe/1.000 người. Con số này khá thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Với thu nhập ngày càng tăng, ô tô sẽ chuyển từ mặt hàng xa xỉ, thành mặt hàng tiêu dùng phổ biến, tỷ lệ sở hữu tăng cao.

Giá tiếp tục giảm

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, có khoảng 17.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3/2021, giá trị kim ngạch ước đạt trên 347 triệu USD, đạt mức cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Cộng dồn cả ba tháng đầu năm nay, tổng lượng ô tô nhập khẩu ước đạt 35.367 xe, tương ứng với tổng giá trị 770 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục về nhiều trong thời gian tới.

Trong khi đó, sản xuất lắp ráp ô tô trong nước vẫn đang tăng trưởng đều đặn, nhiều nhà máy đã đạt công suất tối đa. Cùng với đó, sẽ có nhiều mẫu xe mới ra mắt trong năm nay với thiết kế và trang bị hiện đại. Nguồn cung dồi dào, thêm nhiều sản phẩm mới giúp tăng sức cạnh tranh và giá giảm. Nhất là với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước.

Ô tô tiếp tục giảm giá

Hiện tại, một loạt mẫu ô tô sản xuất lắp ráp trong nước phải đại hạ giá, tăng khuyến mãi “khủng”, nhất là với những mẫu xe sản xuất năm 2020. Chẳng hạn, Kia đang giảm giá và tặng quà cho khách khi mua một số mẫu xe từ 35-40 triệu đồng. Trong khi đó, một loạt các mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ như Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport đều giảm giá sâu từ 60-100 triệu đồng.

Còn phân khúc SUV cỡ trung, Hyundai Santa Fe đang giảm giá từ 70-110 triệu đồng; Honda CR-V đời 2021 giảm từ 55-60 triệu đồng, đời 2020 giảm giá từ 80-100 triệu đồng; Mazda cũng thực hiện chương trình ưu đãi cho khách mua xe, cao nhất đến 120 triệu đồng áp dụng cho Mazda CX-8 Deluxe,... Với thương hiệu Mazda, mẫu Mazda3 hiện giảm giá cao nhất đến 95 triệu đồng, Mazda 6 giảm 90 triệu đồng.

Ngoài ra, còn yếu tố quan trọng nữa sẽ khiến ô tô giảm giáó là quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải Euro 5, áp dụng từ ngày 1/1/2022. Khi đó, các mẫu xe bắt buộc phải nâng cấp động cơ.

Một số doanh nghiệp cho biết với ô tô động cơ xăng, việc nâng cấp lên tiêu chuẩn Euro 5 chỉ tốn thêm vài chục USD, còn với động cơ dầu thì tốn kém thêm vài trăm USD, vấn đề này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới giá xe. Vì vậy, những mẫu xe tiêu chuẩn Euro 4 hiện nay sắp trở nên lỗi thời nếu không đẩy nhanh tiêu thụ trong năm 2021, để hàng tồn sang 2022 sẽ càng thêm mất giá.

Trần Thủy