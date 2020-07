Hàng nghìn tour, combo du lịch giá rẻ được tung ra nhằm kích cầu du lịch nội địa. Lợi dụng tình trạng này, có đối tượng nhận đặt cọc của khách rồi bùng, chiếm luôn số tiền. Có khách sạn lại hủy kèo, khiến cả đoàn phải bỏ chuyến đi.

Cuỗm đặt cọc rồi... lặn mất

Cảnh báo trên một group (nhóm) chuyên về du lịch cách đây mấy hôm, chị Q.N. (đề nghị giấu tên), thông báo vừa bị lừa khi đặt combo vé máy bay, phòng khách sạn qua facebook @Phạm Huyền là thành viên của nhóm này. Khách đã đặt cọc 50% số tiền nhưng sau đó không liên lạc được với chủ facebook.

Trao đổi với PV.VietNamNet, chị Q.N. cho hay, chị đặt cho bạn combo du lịch Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 6-9/8. Mặc dù có em gái làm ở một công ty du lịch uy tín, nhưng do khách mong muốn đặt được giá tốt hơn chị Q.N. vào nhóm này tìm hiểu thông tin.

Thấy facebook Phạm Huyền chào mời nhiệt tình, giá hợp lý nên chị đồng ý mua combo và khách đã đặt cọc một nửa số tiền, tức 17 triệu đồng.

Tuy nhiên, khách thông báo với chị rằng facebook Phạm Huyền yêu cầu chuyển thêm 10 triệu nữa. Thấy lạ, chị Q.N. gọi điện hỏi lại thì đối tượng giải thích là để giữ phòng vì giá quá hot. Thấy nghi ngờ, chị Q.N. hỏi lại thì facebook này nói chị yên tâm, họ làm ăn uy tín.

Du khách cảnh báo về tình trạng lừa bán combo du lịch giá rẻ

Hôm sau, chị Q.N. gọi điện lại xin số của quản lý thì facebook Phạm Huyền không nghe máy, chỉ gửi ảnh chứng minh thư của quản lý. Kiểm tra kỹ, chị Q.N. phát hiện đây là chứng minh thư giả vì trên đó ghi Tân Bình (TP.HCM) thành một quận của Nha Trang (Khánh Hòa), con dấu thì ở Hưng Yên.

Facebook Phạm Huyền còn chặn Zalo và không nghe điện thoại của chị nữa. Đối tượng cũng thay đổi ảnh đại diện và toàn bộ nội dung thông tin.

Kết cục, chị Q.N. phải bỏ tiền túi ra đền cho khách và mong khách thông cảm, đồng thời báo cơ quan công an để xử lý.

Khi được hỏi vì sao dễ dàng tin tưởng một thành viên không quen biết trên diễn đàn như vậy, chị Q.N. giải thích “do facebook Phạm Huyền tư vấn khá chuyện nghiệp, có nhiều thông tin về du lịch chứ không phải ‘tay mơ’. Hơn nữa, mức giá rẻ hơn 1 triệu đồng/combo so với đặt của các công ty khác cũng là bình thường nên chủ quan không kiểm tra kỹ”.

Có thành viên đã đăng chứng minh thư của một đại lý chuyên bán tour du lịch, mỹ phẩm,... lên diễn đàn để cảnh báo mọi người. Đại lý này được cho là đã chiếm đoạt 28 triệu tiền vé máy bay và tiền tour của thành viên trên khi cả tin đặt dịch vụ. Nhiều người cũng mắc lừa khi đại lý này lập ra nhiều tài khoản facebook, nhưng số tiền đều đổ về một tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, V.V., một đại lý du lịch uy tín, cho rằng, tháng 5-6 là thời điểm kích cầu du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá mới rẻ. Từ tháng 7, tháng 8 giá tour, vé máy bay và phòng khách sạn đã đắt trở lại do du lịch đã vào mùa cao điểm, nhất là bay giờ đẹp và hay dịp cuối tuần. Giá phòng khách sạn, resort thời điểm này so với mọi năm có rẻ hơn từ 25-30% chứ không phải rất rẻ như trước.

Rất nhiều combo du lịch giá ưu đãi bán trên mạng

Do đó, khách hàng hãy là người mua sắm thông minh, đừng vì thấy rẻ mà ham, nếu thấy rẻ quá thì nên tìm hiểu.

Chẳng hạn, một đại lý cho biết họ bán combo Hà Nội - Nha Trang 4 ngày 3 đêm, vé Vietnam Airlines ở khách sạn Red Sun Nha Trang giá 3,3 triệu đồng/người lớn, 2,3 triệu/trẻ em, vậy mà có đại lý bán 2 triệu đồng/combo người lớn và 700.000 đồng/trẻ em 8 tuổi cũng 4 ngày 3 đêm ở khách sạn Queen Ann cùng thời điểm. Đại lý này thắc mắc, liệu với giá bán trên người làm du lịch có lãi, hay chỉ là cái bẫy chờ khách sập?

Trên thực tế, vì ham giá rẻ, nhiều người bán combo du lịch giá rẻ là nạn nhân của Phòng vé máy bay Anh Anh (địa chỉ 66X, ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội).

Dưới chiêu thức bán combo du lịch giá rẻ, phòng vé này thu hút được rất nhiều cộng tác viên bán hàng và khách hàng. Để tạo niềm tin, ban đầu, phòng vé Anh Anh có thực hiện một số combo giá mềm. Sau đó, họ bán ra những combo du lịch Hà Nội- Nha Trang giá rẻ không tưởng mà đến ngày khởi hành, khách vẫn không có code vé máy bay, mã phòng khách sạn. Lúc đấy, mọi người mới ngã ngửa vì chủ phòng vé Anh Anh đã ôm tiền bỏ trốn.

Các cộng tác viên bán hàng cho Anh Anh dự báo, số tiền chủ phòng vé này thu của khách nhưng không thực hiện chương trình như combo đã bán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hủy kèo, bỏ khách

Cách đây 2 ngày, tài khoản FB Huyền Lena lên diễn đàn về du lịch Cát Bà bóc phốt khách sạn Cat Ba Paradise (số 231 đường 1.4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) và đại lý sale thiếu chuyên nghiệp.

Theo facebook này, để cẩn thận về phòng ốc cho chuyến đi gồm 40 người cả già cả trẻ vào ngày 25/7, trước đó gần 2 tháng, qua đại lý, chị đã đặt cọc 13 phòng tại Cat Ba Paradise.

Tuy nhiên, 1 tuần trước ngày đi, phía đại lý liên tục nhắn tin nói khách sạn thiếu phòng, xin đoàn chị dồn từ 13 xuống 9 phòng.

Khách bóc phốt khách sạn và đại lý vì hủy phòng đã đặt cọc

Sau nhiều lần chị gọi điện yêu cầu làm rõ, khách sạn đổ lỗi tại đại lý, còn đại lý đổ tại khách sạn bị lỗi hệ thống. Bên nọ đổ lỗi cho bên kia, đến phút cuối, đại lý gợi ý trả lại tiền cọc, để khách hàng tự giải quyết với khách sạn. Khi chị Huyền Lena chấp nhận ở dồn phòng thì khách sạn lại vòng vo không đồng ý, nói chị nên tìm khách sạn khác.

Quá bức xúc, chị Huyền Lena đã gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của Sở Du lịch Hải Phòng đề nghị xử lý. Đồng thời, đoàn nhà chị cũng huỷ luôn kì nghỉ tại Cát Bà.

Tại Công văn 898 ngày 20/7, Tổng cục Du lịch cho biết đã xuất hiện tình trạng chất lượng sản phẩm du lịch không đảm bảo, không đúng như cam kết, chưa đảm bảo chất lượng phòng lưu trú; thu hút khách bằng việc giảm giá nhưng cắt bớt dịch vụ, làm giảm giá trị chương trình du lịch và ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của du khách.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách, Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành rà soát các hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch trái phép, không đúng chức năng, cung cấp các dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch.

Đồng thời, yêu cầu các điểm du lịch, khách sạn, vận chuyển khách, nhà hàng và cơ sở vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch trên địa bàn các tỉnh thực hiện tốt 4 nội dung: tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ; bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch; đảm bảo thông suốt đường dây nóng, trả lời và giải quyết khiếu nại của du khách.

Ngọc Hà