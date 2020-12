Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 11 vừa qua, hầu hết doanh số của các mẫu xe ăn khách đều có sự tăng trưởng mạnh. Trong đó phải kể đến những cái tên như Toyota Vios, Hyundai Grand i10 hay VinFast Fadil. Đáng chú ý, hãng xe Hyundai chiếm sóng với 3/10 mẫu bán chạy nhất tháng.

Toyota Vios tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và “bất bại” trong top 10 xe bán chạy tháng 11. Vinfast Fadil bất ngờ đánh bại Hyundai Accent lên đứng vị trí thứ 2. Tương tự, nhờ có sự bứt phá về doanh số, mẫu xe Hyundai Grandi10 cũng vượt mặt anh em Hyundai Accent lên đứng vị trí thứ 3. Đặc biệt trong tháng này, Ford Range vắng mặt nhường vị trí cho Hyundai SantaFe.

Toyota Vios: 3.635 xe

Mẫu sedan hạng B Toyota Vios đạt 3.635 tăng gần 6% so với tháng 10 và tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2.561 xe. Với kết quả này, Vios vẫn tiếp tục giữ vững phong độ và dẫn đầu thị trường ô tô Việt cũng như phân khúc. Tính chung từ đầu năm đến nay, Toyota Vios bán được 26.198 xe.

Hiện nay tình trạng khách hàng mua xe chạy phí trước bạ dịp cuối năm, chính vì thế Toyota Vios có thể sẽ càng đắt hàng tăng doanh số bán trong thấng cuối cùng của năm 2020.

Toyota Vios sử dụng động cơ 1.5L. Xe có giá niêm yết giao động từ 470-570 triệu đồng.

Vinfast Fadil: 2.816 xe

Mẫu xe cỡ nhỏ Vinfast Fadil tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt khi tiếp tục đứng top 3 xe bán chạy những tháng qua. Đặc biệt, tháng 11, mẫu xe này đánh bại Hyundai Accent lên đứng thứ 2 với doanh số ấn tượng đạt 2.816 xe tăng hơn 52% so với tháng trước đạt 1.851 xe.

Như vậy, VinFast Fadil dẫn đầu phân khúc xe hạng A và vượt qua những cái tên vốn đã quen mặt với khách Việt như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Vinfast Fadil sử dụng động cơ 1.4L. Xe có giá bán từ 415-492 triệu đồng.

Hyundai Grand i10: 2.793 xe

Tiếp đà tăng trưởng từ tháng 10, tháng 11 vừa qua, Hyundai Grand i10 đạt 2.793 xe được bán ra tăng 59% so với tháng trước đạt 1.034 xe. Con số này tăng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.739 chiếc. Cộng dồn 11 tháng qua, Hyundai Grand i10 đạt 14.653 xe được giao đến tay khách hàng.

Tăng trường khá ấn tượng như vậy nhưng Hyundai Grand i10 vẫn chưa thể lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc xe hạng A từ tay đối thủ VinFast Fadil.

Hyundai Grand i10 hiện có giá dao động ở mức 315 triệu đồng - 415 triệu đồng cho 9 phiên bản lựa chọn khác nhau cả sedan và hatchback.

Hyundai Accent: 2.514 xe

Trong tháng 11, doanh số của Hyundai Accent đạt 2.514 xe, tăng 284 xe so với tháng trước. Dù vậy, Accent lại tụt hạng xuống đứng thứ 4 thay vì vị trí thứ 2 như tháng trước. Doanh số này tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.987 xe.

11 tháng qua, Hyundai Accent đạt 17.522 xe được bán ra thị trường.

Thế hệ mới của mẫu xe này đã được ra mắt trong tháng 12 với những nâng cấp đáng kể nhằm tăng sức cạnh tranh. Xe có giá bán từ 425-540 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 2.309 xe

Đứng vị trị thứ 5 là “ông vua doanh số” trong phân khúc MPV Mitsubishi Xpander với 2.309 xe, tăng 38% so với doanh số tháng 10/2020. Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, Mitsubishi Xpander đạt 13.898 xe được bán ra.

Mặc dù đứng ở vị trí khá khiêm tốn so với các mẫu xe khác trong top 10 xe bán chạy nhưng Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên “hot” nhất trong phân khúc MPV ở thời điểm hiện tại.

Mitsubishi Xpander hiện có giá bán dao động từ 550-630 triệu đồng.

Mazda CX-5: 1.898 xe

Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị trí xếp hạng trong tháng 11. Mẫu xe này xếp ở vị trí thứ 6 trong số 10 xe ăn khách nhất tháng, với doanh số 1.898 xe, tăng 13,6% xe so với tháng 10 đạt 1.671 xe.

Doanh số cộng dồn 11 tháng qua, Mazda CX-5 đạt 9.949 xe bán ra. Kết quả này cũng giúp Mazda CX-5 ldẫn đầu phân khúc Crossover, vượt qua CR-V và Tucson trong tháng 11.

Giá niêm yết của Mazda CX-5 đang dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng cho 6 phiên bản.

Kia Seltos: 1.821 xe

Với doanh số 1.821 xe trong tháng 11/2020, Kia Seltos bật tăng bậc từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Kết quả khá ấn tượng giúp Kia Seltos vượt mặt Corolla Corsoss vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc.

Tổng doanh số của Kia Seltos từ khi chính thức giao xe vào tháng 9 đến thời điểm hiện tại đang là 4.473 xe. Kia Seltos là một tân binh trong phân khúc SUV B, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona. Kia Seltos 2020 đang mở bán với 3 phiên bản và có giá từ 599 - 719 triệu đồng.

Kia Cerato: 1.737 xe

Xếp vị trí thứ 8 là Kia Cerato. Với doanh số 1.773 xe tăng 16,3% so với tháng trước đạt 1.528 xe. Doanh số cộng dồn của Cerato đang là 10.259 xe.

Đây là mẫu xe thứ 2 của Kia góp mặt trong danh sách này. Cerato đang mở bán với 4 phiên bản và có giá 529-670 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross: 1.537 xe

Trong tháng 11, doanh số của Toyota Corolla Cross đạt 1.537 xe, giảm 11 xe so với tháng trước. Kể từ khi mở bán vào tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross đã có 4.456 xe được giao đến tay khác hàng. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Toyota Corolla Cross góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất.

Hiện tại, Toyota Corolla Cross 2020 có giá niêm yết là 720-918 triệu đồng.ư

Hyundai Santa Fe: 1.503 xe

Hyundai Santa Fe có doanh số tháng 11 đạt 1.503 xe, tăng 574 xe so với tháng trước. Sự tăng trưởng này đã đưa mẫu SUV 7 chỗ trở lại với top 10 xe bán chạy nhất sau khi mất hút trong tháng 10.

Hyundai Santa Fe hiện có giá bán dao động từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng.

Chi Bảo

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Trong tháng 11/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 36.359 xe, tăng 9% so với trước đó và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tăng đến 15% so với tháng trước.