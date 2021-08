Rolls-Royce New Ghost thứ hai đã cập bến Việt Nam theo đường nhập khẩu tư nhân, cùng lúc với công bố của nhà phân phối ra mắt xe chính hãng đã chứng tỏ độ chịu chơi của giới nhà giàu trong nước đối với chiếc xe siêu sang này.

Nhà phân phối của Rolls-Royce Motor Cars tại Việt Nam vừa công bố mẫu Rolls-Royce New Ghost chính hãng tại Việt Nam bản tiêu chuẩn chỉ ở mức từ 29,9 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với con số 39-40 tỷ đồng của 2 phiên bản Rolls-Royce New Ghost EWB được nhập khẩu tư nhân trong 3 tháng qua.

Xe siêu sang Rolls-Royce New Ghost về Việt Nam có giá bán từ 29,9 tỷ đồng

Theo thông số từ nhà sản xuất, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới trang bị động cơ xăng V12, dung tích 6.75 L tăng áp kép, cho công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 4,8 giây.

Khoang nội thất hiện đại của xe siêu sang Rolls-Royce New Ghost

Với dung tích động cơ trên, chiếc xe siêu sang này nhập từ Anh sẽ phải chịu thuế nhập khẩu là 54,4%, thuế tiêu thụ đặc biệt 110%.

So với bản tiêu chuẩn, bản EWB sẽ có giá cao hơn, khởi điểm từ 33,33 tỷ đồng. Giá xe siêu sang này còn phụ thuộc rất nhiều vào các tuỳ chọn mà chủ nhân đặt hàng để cá nhân hoá cho chiếc xe của mình.

Để lăn bánh, những chiếc xe siêu sang này còn phải cộng thêm phí trước bạ và tiền ra biển số (ở Hà Nội là 12% và 20 triệu). Như vậy, một chiếc Rolls-Royce New Ghost chính hãng khi lăn bánh tại Hà Nội có giá khoảng 35,9 tỷ; còn với phiên bản EWB là trên dưới 40 tỷ đồng.

Cách đây vài ngày, chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ mới thứ 2 cũng được công bố thông tin cập bến Việt Nam với hình ảnh trong container. Chiếc xe này do một nhà nhập khẩu tư nhân đặt về.

Xe siêu sang Rolls-Royce New Ghost EWB trong một container. (Ảnh: Sầm Huệ Minh)

So với chiếc Rolls-Royce New Ghost đầu tiên được nhập về vào tháng 7, chiếc Rolls-Royce được mang về mới đây cũng có ngoại hình tương tự với kiểu phối hai tông màu gồm màu nền đen và phần thân giữa của xe có màu bạc.

Chiếc thứ 2 cũng là phiên bản EWB và được giới buôn xe sang định giá tương đương với chiếc thứ nhất, ở mức 39- 40 tỷ đồng. Chiếc xe được đặt hàng với nhiều trang bị, tuỳ chọn cá nhân hoá cho chủ nhân.

Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce New Ghost EWB đầu tiên về Việt Nam, được một showroom tại Hà Nội rao bán với giá tới 40 tỷ.

Trong thị trường xe sedan siêu sang ở Việt Nam, Rolls-Royce New Ghost gần như một mình một phân khúc với một số đối thủ “không chính thức” như Mercedes-Maybach S Class, Bentley Mulsanne,...

“Silver Ghost” - 10HP là chiếc xe đầu tiên của Rolls-Royce được trình làng vào năm 1904, mẫu xe này sau đó mở ra dòng xe lâu đời và nổi tiếng nhất của Rolls-Royce mà ngày nay là New Ghost 2020.

Một sự khác biệt lớn giữa New Ghost 2020 và phiên bản tiền nhiệm là cấu trúc khung xe được gọi là Architecture of Luxury, vốn được nghiên cứu từ năm 2014. Khung xe làm hoàn toàn từ nhôm có đặc tính nhẹ hơn (giảm 130kg) và có khả năng kháng âm cao hơn thay vì thép như thông thường.

New Ghost sở hữu thiết kế nội thất tối giản và tinh tế với những vật liệu tốt nhất. Công nghệ trên New Ghost cũng được trang bị mới, với hệ thống màn hình 12,3 inch tại bảng điều khiển trung tâm, tuỳ chọn ghế đa dạng và hệ thống âm thanh nâng tầm trải nghiệm.

Ở phần nội thất, phong cách Illuminated Fascia là một thiết kế đặc biệt tạm thời chỉ có trên New Ghost, mang lại chiều sâu và ánh sáng yên bình cho không gian nội thất, giúp con người đi tìm sự yên tĩnh, tịnh tâm khi ngồi trên xe. Hơn 850 vì sao với các tỷ lệ và cường độ khác nhau, tạo thành những tia sáng xung quanh dòng chữ "GHOST", cộng hưởng hoàn hảo với "bầu trời đêm" Shooting Star Headliner nơi trần xe.

Lần đầu tiên trên chiếc Rolls-Royce New Ghost, cả bốn cửa Efforless Doors được hỗ trợ bởi các mô-tơ trợ lực giúp việc đóng và mở cả bốn cửa một cách rất nhẹ nhàng chỉ qua nút bấm trên cánh cửa hoặc tại bảng điều khiển trung tâm. Nếu hành khách thả tay nắm cửa tại bất kỳ thời điểm nào, cửa sẽ ngừng mở để đảm bảo an toàn cho người đi đường khi hành khách mở cửa từ phía bên trong xe.

Hoàng Hiệp

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!