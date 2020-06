Gần đây, thị trường xe Việt liên tục ghi nhận những đợt triệu hồi xe với đủ các lỗi liên quan đến bơm nhiên liệu, túi khí. Trong đó, Toyota Việt Nam có đợt triệu hồi xe kỷ lục nhất lên tới hơn 33.000 xe.

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 19.000 xe thay thế bơm nhiên liệu

Ngày 16/6, Honda Việt Nam phát thông báo triệu hồi 19.219 xe CR-V, Civic, Accord… để thay thế bơm nhiên liệu. Các xe trong diện triệu hồi bao gồm:

Honda CR-V sản xuất 2018- 2019: 7.973 chiếc

Honda City sản xuất năm 2018: 5.966 chiếc

Honda HR-V sản xuất 2018- 2019: 1.710 chiếc;

Honda Civic sản xuất năm 2018: 1.620 chiếc

Honda Jazz sản xuất năm 2019: 1.770 chiếc

Honda Accord sản xuất năm 2018: 180 chiếc

Theo Honda, bơm nhiên liệu lắp trên các xe ô tô này có thể chứa các cánh bơm bị lỗi, trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi lái xe.

Mitsubishi Việt Nam triệu hồi 800 xe thay thế ngòi nổ túi khí

Ngày 15/6, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam thông báo triệu hồi để thay thế ngòi nổ túi khí phía hành khách cho 830 xe nhập khẩu bị dính lỗi. Cụ thể bao gồm:

Mitsubishi Pajero V93W/V97W (Model: LNDVQL, LNXVQL, LRXVQL, LYXVUL, LYXYSL) sản xuất năm 2013-2017: 829 chiếc

Mitsubishi I-Miev HA0W (model LDDL6) sản xuất ngày 6/8/2013: 1 chiếc.

Mitsubishi Việt Nam cho biết, việc thay thế ngòi nổ túi khí bên phía hành khách với phụ tùng đã được cải thiện chất lượng nhằm mục đích an toàn.

Thời gian triệu hồi bắt đầu từ 15/6/2020 và kết thúc vào ngày 14/6/2022.

VinFast triệu hồi hơn 12.400 xe Chevrolet phục lỗi cụm bơm khí

Ngày 1/6, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast đã bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi gần 12.500 xe Chevrolet thuộc các mẫu xe Cruze, Orlando và Trax tại Việt Nam để khắc phục lỗi cụm bơm khí. Cụ thể bao gồm:

Chevrolet Cruze KL1J (Model: JNB11/AA5; AA5-01; JNE11/CD5) sản xuất từ tháng 01/2014 đến năm 2018: 10.250 xe.

Chevrolet Orlando và Trax sản xuất từ tháng 01/2014 đến 2018: 2.250 xe.

Hãng xe Vinfast cho biết, các xe nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm khí (được cung cấp bởi công ty Takata) có nguy cơ bị suy giảm chất lượng theo thời gian do nhiệt độ và hơi ẩm xâm nhập. Vì vậy, trong trường hợp xe không may gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt có thể dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Đợt triệu hồi này sẽ được triển khai đến ngày 20.5.2022.

Ford Everest phải triệu hồi hơn 3.300 xe để cập nhật phần mềm

Ngày 1/6, chương trình triệu hồi đối với mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest cũng được Công ty TNHH Ford Việt Nam triển khai để cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển hộp số (TCM) và mô-đun điều khiển động cơ (PCM).

Cụ thể, mẫu xe Ford Everest bị triệu hồi lần này thuộc phiên bản Everest2.0L ST4 10AT 4WD TITA (ZNAE9MF) có thời gian sản xuất từ ngày 15.12.2017 đến ngày 12.10.2019, với số lượng 3.337 chiếc.

Mục đích triệu hồi là để ngăn ngừa nguy cơ hỏng bánh răng bơm dầu hộp số 10R80 trang bị trên các xe Ford Everest bị ảnh hưởng do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Đợt triệu hồi này dự kiến kết thúc vào ngày 15.3.2023.

Toyota Việt Nam triệu hồi hơn 33.000 xe để thay bơm nhiên liệu

Ngày 13/5, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo về chương trình triệu hồi kỷ lục nhất của Toyota Việt Nam. Tổng số xe triệu hồi lên tới 33.276 xe.

Trong đó, Toyota triệu hồi 29.513 xe lắp ráp trong nước (CKD) gồm:

Toyota Camry sản xuất từ 20/12/2017 đến 25/03/2019: 3.060 xe

Toyota Corolla Altis sản xuất từ 16/1/2018 đến 31/1/2019: 5.837 xe

Toyota Innova sản xuất từ 23/1/2017 đến 3/4/2019: 20.616 xe

Số lượng triệu hồi xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.763 các xe nhập khẩu gồm:

Toyota Alphard sản xuất từ 5/10/2017 đến 10/11/2017: 36 chiếc

Toyota Fortuner sản xuất ngày 13/4/2018: 1 chiếc

Toyota Fortuner sản xuất 30/5/2018 đến 26/12/2018: 2.487 xe

Toyota Land Cruiser 200 sản xuất từ 2/9/2013 đến 11/3/2015: 490 xe

Theo Toyota Việt Nam, trên các xe trong diện bị ảnh hưởng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân là do những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Thời gian khắc phục sẽ bắt đầu từ ngày 1/6 năm nay đến hết 1/6/2023.

