Phân khúc xe bán tải trong tháng 5 có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số đến 138,2% so với tháng trước. Trong đó, Ford Ranger vẫn giữ ngôi đầu, Mitsubishi Trion bứt phá lên đứng vị trí thứ 2 bảng xếp hạng.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 5/2020 tổng số xe bán tải bán ra tại Việt Nam là 2.039 xe tăng 138,2% so với tháng trước chỉ đạt 856 xe. Trong đó, nhờ được áp dụng các chính sách khuyến mãi, giảm giá kích cầu, Ford Ranger tăng mạnh mẽ về doanh số khi đạt 1.176 xe tăng 144% so với tháng trước. Tương tự Mitsubishi cũng bất ngờ bứt phá đánh bại Toyota Hilux lên đứng vị trí thứ 2 bảng xếp hạng tang 2 bậc so với tháng trước.

Ford Ranger: tăng 144%

Sau thời gian sụt giảm doanh số trầm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào tháng 4 (chỉ đạt 481 xe giảm gần một nửa so với doanh số tháng 3 là 860 xe) thì bước sang tháng 5, “vua bán tải” Ford Ranger đã tăng trưởng trở lại một cách mạnh mẽ.

Xe bán tải tháng 5: giảm trăm triệu, Ford Ranger tăng khủng

Theo đó, tháng 5 vừa qua, Ford Ranger dẫn đầu với số lượng xe bán ra là 1.176 xe, tăng 144% so với tháng trước chỉ đạt 481 xe.

Đạt kết quả khả quan như vậy vì tháng 5 vừa qua, mẫu xe này được hãng và đại lý áp dụng giảm giá 100 triệu đồng cho mẫu xe Ranger phiên bản XLT MT sản xuất năm 2019 (giá sau ưu đãi của mẫu xe này chỉ còn 654 triệu đồng).

Hiện tại, Ford Việt Nam đang cung cấp cho thị trường Việt 8 phiên bản Ranger có giá dao động từ 615-918 triệu đồng.

Mitsubishi Triton: tăng 264,8%

Động thái giảm giá xe đến 150 triệu để xả hàng tồn của các đại lý trong tháng 5 đã giúp Mitsubishi Triton tăng khủng về doanh số bán ra.

Cụ thể, tháng 5 mẫu xe này đạt 332 xe được giao đến tay khách hàng tăng 264,8% so với tháng trước đó chỉ đạt 91 xe. Và... tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe bán tải tháng 5: Mitsubishi Triton vươn lên vị trí thứ 2

Nhờ đó, Mitsubishi Triton tăng hai bậc thứ hạng, đánh bại Toyota Hilux lên đứng vị trí thứ 2. Hiện tại, xe đang được bán tại Việt Nam với giá dao động từ 555,5-865 triệu đồng.

Toyota Hilux: tăng 8,7%

Với doanh số đạt 187 xe chỉ tăng nhẹ 8,7% so với tháng trước đã khiến Hilux lui về đứng vị trí thứ 3 nhường ngôi vị á quân cho Mitsubishi Triton. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, Hilux đạt 862 xe giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.331 chiếc.

Xe bán tải tháng 5: Toyota Hilux lui về đứng vị trí thứ 3

Thực tế, Hilux là một trong những sản phẩm kém ăn khách của Toyota Việt Nam, tuy nhiên so với các tân binh như Avanza hay Rush thì Hilux cũng chưa phải tệ nhất. Mẫu xe bán tải Nhật Bản hiện đang bán ra ở nước ta với giá từ 695 - 878 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Mazda BT-50: giảm 3,8%

Đứng thứ 4 trong phân khúc xe bán tải tháng 5/2020 là Mazda BT-50. Mẫu bán tải Nhật Bản tiêu thụ được 101 xe bán ra giảm 3,8% so với tháng trước (đạt 105 xe) và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 81 xe. Cộng dồn 5 tháng đầu năm mẫu xe này đạt 526 xe giảm 38,3% so với 5 tháng đầu năm ngoái đạt 853 chiếc.

Xe bán tải tháng 5: Mazda BT-50 đứng vị trí thứ 4

Trong tháng 5 vừa qua, Mazda BT-50 hưởng ưu đãi 50 triệu đồng kèm phụ kiện phim cách nhiệt, thảm lót sàn, túi cứu hộ. Tuy nhiên, doanh số BT-50 không mấy khởi sắc so với các đối thủ.

Hiện nay, mẫu bán tải Mazda BT-50 được phân phối ở nước ta với 4 phiên bản, giá từ 620 - 799 triệu đồng.

Isuzu D-Max: tăng 71,4%

Trong tháng 5/2020, chỉ có12 xe Isuzu D-Max được bàn giao tới khách hàng tăng 71,4 % so với tháng trước đạt 7 xe. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020 đạt 80 xe bán ra. Đây cũng là mẫu xe kém thu hút nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam dù có mức giá bán khá hấp dẫn. Doanh số bán hàng tháng không khả quan khiến mẫu xe này vẫn tiếp tục lọt top 10 xe bán "ế" nhất thị trường Việt trong tháng.

Hiện xe được bán tại Việt Nam thuộc diện nhập khẩu nguyên chiếc với 4 phiên bản có dao động từ 650-820 triệu đồng.

Chi Bảo

