Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Global Economic về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khu đất rộng hơn 6.400 m2 của khu tái định cư Bình Khánh thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được UBND TP.HCM giao cho BQL Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm quản lý sử dụng, mục đích là tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

Cuối năm 2016, đơn vị này giao cho Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm để quản lý, tạm sử dụng.

Trên cơ sở đó, tháng 2/2017 Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Global Economic do Nguyễn Hoàng Nam làm Giám đốc, để khai thác lô đất trên trong thời hạn 3 năm vào mục đích tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

Hàng tháng, Công ty TNHH Global Economic trả cho Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm 18% lợi nhuận, nhưng không dưới 130 triệu đồng/tháng.

Hợp đồng còn quy định rõ, Công ty TNHH Global Economic không được kinh doanh dịch vụ khác, không được chuyển nhượng, cho thuê lại… khi Trung tâm dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm chưa đồng ý bằng văn bản.

Thế nhưng, phía Công ty TNHH Global Economic đã làm trái nội dung hợp tác trên. Nguyễn Hoàng Nam, đại diện Công ty TNHH Global Economic đã ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với nhiều công ty khác như: Công ty TNHH Minh Long, Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty CP Vận tải Thương mại Quốc tế (ITC)… Quá trình này, Nam có dấu hiệu làm giả một số văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền để tạo lòng tin từ phía đối tác.

Nội dung hợp tác của Công ty TNHH Global Economic với các đối tác là sử dụng mặt bằng trên làm nơi trưng bày bán các sản phẩm thương mại và các dịch vụ khác, không phải mục đích tổ chức hoạt động thể dục thể thao.

Cụ thể, Công ty TNHH Global Economic ký kết hợp tác với Công ty TNHH Minh Long khai thác khu đất làm nơi trưng bày xe hơi và các dịch vụ sau bán hàng, với thời hạn hợp tác 30 năm. Công ty TNHH Global Economic cũng ký hợp đồng tương tự với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô.

Tháng 9/2018, Nam ký hợp đồng chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH Global Economic cho Công ty CP Vận tải Thương mại Quốc tế (ITC)… Trong đó có phần vốn là khu đất nêu trên. Phía Công ty CP Vận tải Thương mại Quốc tế (ITC() đã thanh toán cho công ty của Nam số tiền 21,75 tỷ đồng.

Đến hạn bàn giao mặt bằng nhưng Công ty TNHH Global Economic không thực hiện được. Phía các doanh nghiệp đi tìm hiểu thì phát hiện bị lừa nên tố cáo lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến nay, công an xác định, Nguyễn Hoàng Nam đã lừa của ba đơn vị nói trên số tiền gần 22 tỷ đồng.

Hiện trạng khu đất đã được Trung tâm dịch vụ - tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm thu hồi lại.

