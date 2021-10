Thêm 4 nghi can trong vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc một chủ vườn dừa ở huyện Xuyên Mộc đã bị công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại TP.HCM.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (14/10) cho biết, Phòng CSHS vừa bắt thêm 4 nghi can liên quan đến vụ bắt cóc chủ vườn dừa ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đòi 4,5 tỷ tiền chuộc, gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2020.

4 nghi can bị bắt giữ gồm: Lê Minh (41 tuổi), Trần Văn Sang (37 tuổi), Lê Bảo Hoài Nam (23 tuổi) và Trần Bá Vương (34 tuổi, cùng trú tại quận 7, TP.HCM). Tất cả bị điều tra về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trần Anh Tuấn - chủ mưu vụ bắt cóc, thời điểm bị công an bắt tại một khách sạn ở quận 12, TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 12/2020, do cần tiền tiêu xài và từng có mối quan hệ quen biết với ông T.Q.V. (50 tuổi, chủ vườn dừa - trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) nên Trần Anh Tuấn (34 tuổi, quê Tây Ninh) đã thuê người bắt cóc ông V. để đòi tiền chuộc.

Để thực hiện kế hoạch trên, thông qua Trần Văn Tín (31 tuổi, quê Tiền Giang), Tuấn thuê Lê Minh bắt cóc ông V. với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Minh đã rủ thêm Vương, Sang, Nam và một số đối tượng khác tham gia.

\Ngày 5/12/2020, Tuấn thuê xe ô tô chở Tín, Minh, Vương, Sang, Nam cùng một số đối tượng (hiện đang bỏ trốn) đến nhà ông V. để giả vờ hỏi mua dừa, nhưng sau đó khống chế ông V. đưa lên ô tô rời đi.

Căn chòi hoang ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), nơi các đối tượng giam giữ ông V.

Sau khi ra khỏi địa bàn xã Hòa Hiệp, Tuấn trả tiền cho nhóm của Minh như thỏa thuận và nhóm này di chuyển về TP.HCM. Riêng Tuấn và Tín tiếp tục đưa ông V. đến một rẫy cà phê hoang vắng ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng giam giữ.

Sau đó, Tuấn nhiều lần gọi điện cho vợ ông V. yêu cầu chuyển 4,5 tỷ đồng để “thả người”, nếu không sẽ sát hại nạn nhân. Thời điểm này, vợ ông V. đồng ý, xin cho thêm thời gian để vay mượn tiền và đã báo công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục CSHS (C02 - Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã bắt giữ Tuấn, Tín cùng một số đồng phạm, đồng thời giải cứu ông V. an toàn, sau 48 giờ xảy ra vụ án.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ 8 nghi can đề điều tra về các hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, 4 nghi can vừa bị bắt giữ đều từng có tiền án về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Quang Hưng