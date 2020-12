Cuộc điện thoại cắt ngang suy nghĩ của người đứng đầu Công an tỉnh Lào Cai, trên gương mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, anh nói như reo: Đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em!.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai ngày 22/12 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Thào A Páo (SN 2001, trú tại Bản Hua Cườm 2, xã Trung Đông, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về hành vi bắt cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Ai đã gọi điện thoại yêu cầu anh chuyển tiền để giải cứu con trai là cháu Lừu Đại Dương?”, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai hỏi Lưu Xuân Về (ở xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), người đàn ông có con trai bị mất tích. Vẫn tiếp tục là một sự im lặng...

Nhìn gương mặt đau khổ của người cha mất con, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai vừa thương, lại vừa giận. Cũng là một người cha, anh hiểu tâm trạng của Về lúc này. Về lo lắng cho sự an nguy của cậu con trai giờ đang nằm trong tay của kẻ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, song vì nhiều lý do, người đàn ông không hợp tác với cơ quan Công an.

Cháu bé trong vòng tay của Đại tá Lưu Hồng Quảng.

Tin của anh em trinh sát báo về đã bắt được Thào A Páo (SN 2001, trú tại bản Hua Cườm 2, xã Trung Đông, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), đối tượng thực hiện vụ bắt cóc trẻ em, khiến bao mệt mỏi của những ngày phá án chợt tan biến. Giây phút ấy nhanh chóng qua đi, Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Trần Quốc Huy đã chỉ đạo các mũi trinh sát tập trung đấu tranh với đối tượng, nhanh chóng giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông báo của Công an huyện Si Ma Cai về vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Bản Mế. Thông tin ban đầu xác định, đối tượng sau khi bắt cóc cháu Lừu Đại Dương đã yêu cầu gia đình phải nộp 730 triệu đồng...

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án; giải cứu tuyệt đối an toàn cho cháu bé bị bắt cóc. Cùng thời điểm này, anh trực tiếp liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiến hành chốt, chặn ở các khu vực đề phòng đối tượng đưa cháu bé ra nước ngoài.

Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Trần Quốc Huy bàn giao cháu bé cho gia đình bị hại,

“Là người đứng đầu Phòng Cảnh sát Hình sự, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an tỉnh về chuyên án này, tôi không khỏi lo lắng” - Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhớ lại. Vào thời điểm đó, đơn vị vừa đồng thời triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, vừa thực hiện đấu tranh một số chuyên án. Song ngay khi nhận nhiệm vụ, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã tập trung lực lượng vào cuộc. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Quốc Huy, một mũi trinh sát tập trung lấy lời khai của gia đình người bị hại; dựng các mối quan hệ và mâu thuẫn của nạn nhân; mũi còn lại phối hợp với các đơn vị rà soát trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Về cho biết: Vào ngày 10/10, gia đình anh Về đến nhà người anh họ là Lừu Seo Di ở cùng thôn (cách nhà Về khoảng 300m) để làm cơm. Khoảng hơn 11h cùng ngày, vợ chồng Về tìm con trai thì không thấy cháu Dương đâu. Quá lo lắng, gia đình Về và họ hàng đã cho người đi tìm kiếm nhưng không ai thấy tung tích của cháu bé. Đến tối cùng ngày, Về nhận được điện thoại của một người đàn ông cho biết đang “giữ” cháu Dương. Người này yêu cầu trong ba ngày, gia đình Về phải đưa số tiền là 730 triệu đồng, bằng không sẽ đánh đập hoặc bán con của anh Về sang Malaysia.

Đối tượng đồng thời gửi ảnh cháu Dương cho anh Về xem để tin về việc đang giữ con của Về. Vào thời điểm đó, bởi nhiều lý do, anh Về đã không hợp tác với cơ quan Công an, cung cấp thông tin về đối tượng đã bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đây cũng là khó khăn của Công an tỉnh Lào Cai trong việc bắt giữ đối tượng

Cùng với việc động viên bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành dựng nhân thân và mâu thuẫn của nạn nhân. Trong quá trình này, đối tượng tống tiền liên tục gọi điện thoại đe dọa, sau đó là gửi ảnh về cháu bé... Đây là manh mối duy nhất các trinh sát có được về vụ án vào thời điểm đó.

Khi phân tích tấm ảnh, Đại tá Lưu Hồng Quảng và Phó Giám đốc Trần Quốc Huy nhận định đối tượng gây án chưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cùng với việc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, đơn vị đã tiến hành phân tích hình ảnh. Tấm ảnh chụp chỉ có một góc nhỏ của chiếc yên xe, không xác định cụ thể đó là xe gì nhưng anh đã yêu cầu rà soát những chiếc yên xe có đặc điểm tương tự.

Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Trần Quốc Huy hỏi cung đối tượng Páo.

Quá trình rà soát, đến ngày 14/10 đã phát hiện và bắt giữ được Páo khi đối tượng đang trên đường về Lai Châu. Ngay sau khi bắt giữ Páo, các trinh sát đã tập trung khai thác, đối tượng khai để cháu bé tại nhà bà nội ở thị xã Sa Pa.

Giữa đêm khuya khoắt, Đại tá Lưu Hồng Quảng đã trực tiếp lên đường. Con đường núi quanh co, khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống càng thêm trơn trượt. Ngồi trên xe, Đại tá Lưu Hồng Quảng chỉ đạo các cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Sa Pa bao vây ngôi nhà, đề phòng đối tượng đánh tháo cháu bé.... Tối cùng ngày, tổ công tác đã ập vào, giải cứu an toàn cho cháu bé. Ôm cháu bé trong lòng tay, cán bộ đơn vị không cầm được lòng.

Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ: Ngày 8/10, qua mạng xã hội Facebook, Thào Thị Cháy đã sử dụng nick “Ly Yang” liên lạc với Thào A Páo. Qua trao đổi Cháy đặt vấn đề với Páo về việc bắt cóc cháu Dương, lý do đưa ra là trước đó bố của cháu Dương là Vế có nợ Cháy 500 triệu đồng. Đối tượng Cháy hứa hẹn sẽ cho Páo số tiền là 100 triệu đồng nếu phi vụ bắt cóc thành công nên Páo đã đồng ý. Sau đó, Cháy đã hướng dẫn Páo cách thức bắt cóc cháu Dương, đường đi lại...

Vào thời điểm đó, Páo chẳng có một đồng xu dính túi nên Cháy chỉ đạo Páo đến gặp anh Vàng A Chơ (SN 1987, trú tại bản Nà Dì Thàng, xã Khao Măng, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Chơ là anh rể Giàng A Thái, chồng của Cháy) để lấy tiền chi phí. Sau khi gặp gỡ, Páo được Chơ đưa cho 3,5 triệu đồng...

Ngày 9/10, Páo điều khiển xe wave, biển số 25UI - 0951 từ nhà đến nhà bạn gái tên là Vàng Thị Dín (SN 2006, trú tại thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai) để ngủ nhờ. Tờ mờ sáng hôm sau (10/10), Páo quyết định thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ vào những chỉ dẫn cho Cháy, Páo đã tìm được nhà của anh Về. Song vào thời điểm đó, vợ chồng anh Về cùng hai con trai là Lừu Đại Dương và Lừu Thành Công đều không có ở nhà.

Khoảng 11h cùng ngày, Páo phát hiện cháu Dương đi bộ một mình về nhà, đối tượng đã tìm cách tiếp cận; chụp ảnh cháu Dương gửi cho Cháy. Sau khi Cháy xác định đó là cháu Dương thì Páo nói dối rằng là cậu ruột của cháu để dụ dỗ cháu Dương lên xe đưa đi mua bánh kẹo rồi đưa sang nhà ngoại chơi. Khi cháu Dương lên xe, đối tượng chở đi theo đường qua xã Pha Long, huyện Mường Khương, Lào Cai để mang đi giấu...

Trong khi cả gia đình anh Về đang đôn đáo tìm con thì tối cùng ngày, Giàng A Thái (chồng của Cháy) điện thoại thông báo là đã bắt cóc và giữ cháu Dương con của anh Về; đồng thời yêu cầu anh Về trong thời hạn ba ngày phải giao nộp 730 triệu đồng mới trả con... Đồng thời, Thái còn gửi ảnh cháu Dương cho anh Về xem để gia đình tin là việc Thái đang giữ con của Về (Thái liên lạc với Về qua mạng xã hội Facebook - nick là “Ly Yang").

Sau khi biết việc Thái bắt cóc con, anh Về đã đến Công an tỉnh Lào Cai trình báo đề nghị giải cứu.

Về phần Páo, sau khi bắt cóc cháu Dương, đối tượng mang cháu bé đến nhà chị gái là Thào Thị Sung (SN 1996, ở thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Trong thời gian ở nhà chị gái, Thào A Páo đã lấy điện thoại chụp ảnh cháu Dương gửi cho Cháy và thông báo tình hình để Cháy biết. Quá trình ở đây, Páo cũng nói chuyện với anh rể là Lý A Sử và chị gái về việc đã bắt cóc cháu Dương cho vợ chồng Cháy, Thái đòi nợ anh Về số tiền 500 triệu đồng...

Khi biết sự việc trên, anh chị của Páo yêu cầu anh ta mang cháu Dương trả cho bố mẹ nhưng Páo không nghe lời. Đối tượng liên lạc với Cháy, yêu cầu chuyển tiền để mang cháu Dương đi nơi khác cất giấu...

Chiều 13/10, Páo đã đưa cháu Dương đến nhà bà nội là Giàng Thị Bầu (ở tổ dân phố 3, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa). Để tránh bị phát hiện, Thào A Páo tiếp tục nói dối bà Bầu đó là con của anh Chớ nhà ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu...

Ngày hôm sau (14/10), lấy lý do đi lấy quần áo để quên ở nhà bạn, đối tượng đã gửi cháu Dương lại nhờ bà Bầu trông hộ. Sau đó, Páo đi về nhà ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Páo đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt cóc cháu Dương. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

