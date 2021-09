Một chủ cơ sở photocopy ở Biên Hòa làm giả giấy chứng nhận tiêm vắc xin, giấy đi đường của cơ quan công an rồi bán cho người dân lấy tiền.

Thông tin từ Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) sáng nay cho hay, Cơ quan CSĐT vừa phát hiện một cơ sở photocopy làm giả nhiều giấy tờ của cơ quan chức năng về việc tiêm vắc xin và giấy đi đường.

Chủ cơ sở photocpy cùng giấy đi đường giả - Ảnh: CAĐN

Theo cơ quan công an, vào chiều 8/9, Công an phường Bình Đa (TP Biên Hòa) kiểm tra cơ sở photocopy “Công Vi” do ông Nguyễn Xuân Phẩm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bên trong cơ sở này có 135 giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 in hình dấu mộc đỏ của Trạm y tế phường Bình Đa, 3 tờ giấy đi đường của Công an TP Biên Hòa in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký, 3 tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình mộc dấu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng chữ ký, tên của ông Nguyễn Văn Phục (Phó trưởng Phòng CSGT).

Kiểm tra dữ liệu máy tính của ông Phẩm, lực lượng chức năng còn phát hiện có nhiều mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (thuộc Công an tỉnh Đồng Nai) và Công an TP Biên Hòa.

Giấy chứng nhận tiêm vắc xin giả - Ảnh: CAĐN

Làm việc với công an, chủ cơ sở thừa nhận làm giả các giấy tờ trên, bán lại cho người có nhu cầu để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Để làm giả giấy tờ, ông Phẩm lấy một bản thật giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid 19 của người đã tiêm rồi tẩy xóa, scan màu thành các mẫu chứng nhận giả bán lại với giá 4.000đ/tờ. Riêng giấy đi đường do một người chưa rõ lai lịch cung cấp, thuê ông Phẩm in ấn thành nhiều bản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Xuân An