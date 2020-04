Công an TP.HCM cho biết, có 3 đối tượng tham gia trực tiếp và 1 đối tượng liên quan trong vụ cướp cửa hàng Bách hoá xanh ở Q.Tân Phú.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) chủ trì cuộc họp báo đã thông tin chi tiết về vụ án cũng như quá trình bắt giữ những kẻ cướp táo tợn này.

Theo Thượng tá Nam, khoảng 21h55 tối 27/3 có 2 đối tượng đeo mặt nạ đi xe gắn máy ập đến cửa hàng Bách hoá xanh nằm ở đường số 3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.

Công an thông tin chi tiết vụ hành trình khám phá vụ dùng súng cướp cửa hàng Bách hoá xanh

Lúc này, 1 đối tượng rút súng khống chế nhân viên cửa hàng. Đối tượng còn lại cầm 2 con dao đi vào cửa hàng. Chúng dí súng, dí dao rồi chửi bới, đe doạ nhân viên cửa hàng, yêu cầu đưa hết tiền trong két ra.

Theo Thượng tá Nam, các đối tượng đã cướp đi số tiền mặt 74 triệu đồng và 1 đầu CPU máy tính, nhằm làm mất tư liệu camera ghi nhận diễn biến vụ cướp.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Q.Tân Phú đã có mặt để điều tra hiện trường. Lực lượng phòng Cảnh sát hình sự cũng đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an các quận, huyện tiến hành truy xét nhóm cướp nguy hiểm trên.

Nhóm 3 đối tượng cướp bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng khoanh vùng được 1 đối tượng nghi vấn tham gia vụ cướp là Lê Quốc Bảo (24 tuổi), quê tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Bảo là đối tượng cầm 2 con dao tham gia vụ cướp.

Trinh sát theo dấu vết, phát hiện ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Bảo cùng vợ về quê ở Quảng Ngãi ẩn náu. Cảnh sát nhanh chóng truy xét, phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ được Bảo.

Đáng nói vợ của Bảo, là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi) cũng bị bắt giữ để điều tra. Được biết, My biết chồng mình cùng nhóm bạn đi cướp nhưng sau đó cùng nhau bỏ trốn.

Bảo khai đối tượng cầm đầu, trực tiếp cầm súng vào cướp là Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi). Còn Lê Văn Phú (23 tuổi) đứng ngoài canh chừng và sau khi cướp thì vứt tang vật là CPU máy tính, nhằm xóa dấu vết.

Như vậy, Công an xác định có đến 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp.

Tang vật khẩu súng

Ngày 31/3, trinh sát bí mật truy bắt đối tượng Phú. Các đối tượng Phú và Bảo lúc này thừa nhận, có sự phân công, lên kế hoạch chi tiết để thực hiện vụ cướp.

Rạng sáng 2/4, trinh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ tiếp đối tượng Việt khi đang ẩn náu tại nhà 1 người quen ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Trong ngày 2/4, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Việt, Phú và Bảo về hành vi cướp tài sản. Công an đang mở rộng điều tra về hành vi của nghi can My (là vợ Bảo) cũng như làm rõ về nguồn gốc khẩu súng trong vụ cướp.

Hiện Công an đã thu hồi tang vật là 1 khẩu súng Rulo màu trắng dạng súng công cụ hỗ trợ, 6 viên đạn, 2 con dao, 1 xe gắn máy hiệu SH, 1 xe gắn máy hiệu Exciter.

Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận, xuất phát từ Việt vay nợ ngân hàng không có khả năng chi trả. Ngoài ra trong giai đoạn này các đối tượng đều thất nghiệp nên rủ nhau đi cướp.

Trong đó Phú có nhiệm vụ dò la, lựa chọn địa điểm để cướp. Sau khi Phú lựa chọn được mục tiêu, Bảo và Việt tiếp tục đến dò la, chọn thời điểm thích hợp để thực hiện vụ cướp.

Camera an ninh cửa hàng Bách hoá xanh ghi lại diễn biến vụ cướp

Như đã thông tin, camera an ninh ở cửa hàng Bách hoá xanh, Q.Tân Phú đã ghi lại chi tiết vụ cướp bằng súng táo tợn vào khoảng 22h tối ngày 27/3.

Khi đó các nhân viên Bách hoá xanh đang thống kê hoạt động kinh doanh cuối ngày. Bất ngờ có 2 thanh niên cầm súng xông vào.

Hình ảnh camera ghi nhận rõ, 2 kẻ cướp cầm vật như súng ngắn uy hiếp các nhân viên, yêu cầu đưa tiền đang kiểm đếm.

Kẻ cướp còn xộc vào phía trong quầy để mở hộc tủ tìm tiền. Một đối tượng khác vào trong quầy thu ngân, tháo CPU máy tính, để lên trên bàn rồi nhảy ra ngoài. Các đối tượng bỏ tiền vào túi áo và trước khi tẩu thoát chúng còn lấy đi CPU nói trên.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, bên trong cửa hàng Bách hoá xanh vẫn còn một số người khách đang mua hàng. Họ hốt hoảng, ngồi thụp xuống, đầy sợ hãi. Sau khi 2 kẻ cướp nguy hiểm rời đi, nhân viên cửa hàng mới gọi điện báo công an

Bắt đối tượng dùng súng cướp cửa hàng Bách hoá xanh ở Sài Gòn 1 trong 2 kẻ dùng súng để thực hiện vụ cướp ở cửa hàng Bách hoá xanh, Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bị bắt giữ.

Phước An - Hồ Văn