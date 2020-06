Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hôm nay (20/6) ra quyết định tạm giữ hình sự người đàn ông bị nghi có hành vi dâm ô bé trai khi đi cùng thang máy.

Đó là ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy).

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân cùng cấp phê chuẩn. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Hưng đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Chung cư 25 Lạc Trung nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, khi đi cùng thang máy ở tòa N03, ông Hưng được cho là có hành vi dâm ô bé trai.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé đã trình báo cơ quan chức năng.

Thang máy chung cư 25 Lạc Trung

Ngay say khi nhận được thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận đã có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc.

Một bảo vệ làm việc tại khu chung cư này cho biết, sự việc xảy ra tại tòa N03. Qua một số tờ khai trước đây với lực lượng bảo vệ toà nhà, ông này sống cùng vợ con tại đây và là người có trình độ thạc sĩ.

Bé gái 10 tuổi ở Hà Nội nghi bị dâm ô trong thang máy chung cư Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang xác minh hành vi dâm ô của một người đàn ông ngoài 50 tuổi với bé gái 10 tuổi trong thang máy chung cư Tân Việt.

Nhị Tiến