Công an huyện Đầm Hà, Quảng Ninh vừa khởi tố hai đối tượng vì tội dùng con dấu giả và tài liệu của cơ quan, tổ chức để làm giấy tờ đất rồi mang đi vay tiền.

Hôm nay (7/4), Công an huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Tình (SN 1989, trú phố Lỷ A Coong) và Lê Thị Huyền (SN 1983, trú phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà) về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó tháng 12/2020, thông qua mạng xã hội, Tình quen một người có nhận làm các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ đất để mang đi cầm cố, vay tiền để tiêu sài cá nhân.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Sau đó, đối tượng này đã chụp lại giấy tờ đất của bố chồng, cung cấp thông tin CMND và hộ khẩu để làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương tự, chỉ thay đổi sang tên của Tình.

Tình liên hệ với anh B.V.T (SN 1975, trú thôn 3, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo nội dung bản hợp đồng, anh T. cho vay 150 triệu đồng, trong năm tháng nếu Tình không trả được số tiền trên thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thuộc về anh T.

Anh T. không biết được việc giấy tờ là giả, nên làm hợp đồng chuyển nhượng và cho Tình vay số tiền như thỏa thuận.

Trót lọt, Tình rủ bạn là Huyền làm thêm hai giấy tờ giả nhằm mục đích lừa đảo lấy tiền của người khác.

Tuy nhiên, đến lần thứ ba khi hai đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì bị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đầm Hà kiểm tra.

Qua xác minh và phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu làm giả nên gửi Công an huyện Đầm Hà trưng cầu giám định và xác nhận đây là giấy tờ giả.

Phạm Công