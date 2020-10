Công an tạm giữ nghi can tình nghi cướp, giết người rồi đốt nhà phi tang.

Một nguồn tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận khoanh vùng được nghi can cướp, giết người và đốt nhà phi tang. Nạn nhân là bà N.T.N (SN 1954) sống trong căn nhà ở hẻm số 50, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận.

Công an xác định vụ cháy chết người này là cướp tài sản, giết người rồi đốt phi tang và đang tạm giữ nghi can

Trước đó, 15h chiều 27/10 người dân phát hiện ngôi nhà trong căn hẻm trên bốc cháy nên chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến người dân không thể tiếp cận gần để dập lửa.

Khi nhận tin báo, đội Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng đến hiện trường. Một lúc sau, đám cháy được khống chế.

Lực lượng tại hiện tường tìm thấy thi thể của chủ nhà, là bà N, bị cháy xém nằm tại tầng 2. Đáng nói quá công tác khám nghiệm, trên thi thể bà N có 1 số vết cắt ở vùng cổ.

Trong nhà của bà N. đã mất một số tài sản.

Công an nhận định, bà N bị cướp, giết rồi kẻ gây án đốt nhà nhằm phi tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được nghi can gây án và đưa về làm việc.

Nghi can là nam giới, hơn 30 tuổi.

