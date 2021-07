Khi say xỉn, Tín mâu thuẫn với người thân nên đốt quần áo dẫn đến cháy nhà, lây lan sang nhiều nhà bên cạnh.

Công an quận 3 vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tín (SN 1985, ngụ ở địa phương) về tội “huỷ hoại tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tín

Trước đó, 3h15 sáng 11/7 đã xảy ra một vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3. Khi Công an địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường thì đám cháy đã lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Hơn 30 phút sau, lực lượng tại hiện trường đã khống chế được vụ cháy. Vụ cháy khiến 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị chém xém; may mắn là không thiệt hại về người.

Khi vào cuộc điều tra, Công an xác định nguyên nhân cháy là do phóng hoả và Tín là nghi can nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Vụ cháy khiến 3 căn nhà bị thiêu trụi hoàn toàn

Qua đấu tranh, Tín thừa nhận hành vi. Tín khai, rạng sáng 11/7 khi đi nhậu về thì phát sinh mâu thuẫn cự cãi với người thân. Trong lúc bực tức, Tín lên gác ở nhà, tự đốt cháy quần áo. Không ngờ vụ cháy lan rộng, làm cho nhiều hàng xóm xung quanh thiệt hại nặng nề.

Được biết, Tín có hai tiền sự về hành vi “sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Linh An