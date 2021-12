Do mâu thuẫn cá nhân hoặc cướp tài sản, sát nhân dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết người sau đó phi tang.

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Giàng A Vử (52 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Vử ra tay sát hại bà S.T.M. (45 tuổi, ở thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) vì mâu thuẫn cá nhân, sau đó cướp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Trước Giàng A Vử, ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc từng chấn động với những vụ án giết người cướp tài sản với hành vi tàn nhẫn.

Giết người vì lên cơn nghiện

Vào những ngày đầu năm 2021, bản Hô Bon xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên vốn bình yên với núi đồi, ruộng nương bỗng nhận tin dữ khi thi thể anh Má A V. được tìm thấy trên địa bàn huyện sau khi rời khỏi nhà vào giữa trưa để đi mua lợn.

Chuyện đau lòng, ngày 3/1/2021, ông Giàng A Dơ (bố vợ anh V.) lên Công an huyện Than Uyên trình báo về việc con rể mất tích bí ẩn sau khi cầm số tiền lớn để đi mua lợn vào trưa ngày 30/12/2020.

Hù Văn Sinh (áo đỏ) tại buổi thực nghiệm hiện trường

Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng công an và gia đình nạn nhân, thi thể anh Má A V. được tìm thấy tại khu đồi thuộc bản Lằn Giẳng (xã Mường Than, huyện Than Uyên). Ngay sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Tại hiện trường, công an tìm thấy xe máy màu sơn đen trắng, 1 bao tải, 1 chiếc lồng bằng kim loại và chiếc quần mưa. Cách vị trí chiếc xe máy khoảng 2km, thi thể anh V. được phát hiện trong tư thế nằm ngửa.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện ở vùng đầu nạn nhân có nhiều tổn thương rất nặng do vật chày hoặc vật sắc nhọn gây ra. Ở vùng ngực nạn nhân cũng xuất hiện những vết bầm tím tụ máu. Các vết thương nham nhở trên thi thể nạn nhân được cơ quan điều tra xác định kẻ thủ ác ra tay rất tàn độc, lạnh lùng. Kết luận giám định thể hiện, nạn nhân đã tử vong khoảng 72 giờ trước đó.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh rất nhanh xác định được chân dung nghi phạm. Sau 48 giờ vào cuộc, thủ phạm của vụ án là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên) chính thức sa lưới.

Khoảng tháng 11/2020, Sinh quen biết với anh Má A V. thông qua việc đi mua lợn của người dân. Sau mỗi giao dịch mua bán lợn, Sinh đều được anh V. trả tiền công. Là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, trong lúc lên cơn thèm ma túy, Sinh đã nảy sinh ý định cướp tiền của anh V. thông qua việc lừa rủ đi mua lợn.

Sát nhân "đội lốt" thầy mo

Cũng tại Lai Châu, đầu tháng 10/2021, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phá thành công chuyên án mang bí số 1021G.

Vụ án rúng động xảy ra tại Bản Sèng Lảng (xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ). Nạn nhân là chị Chẻo Mý N. (SN 1972) trú tại địa phương. Thi thể chị N. được phát hiện tại khu rừng tái sinh thuộc bản Sèng Lảng.

Vụ án được đích thân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự là đơn vị chủ công phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh.

Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu bị tổn thương cho tác động của ngoại lực. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chết nhiều khả năng là do bị đầu độc. Những gì còn sót lại ở hiện trường là chiếc gùi nhựa màu xanh, mảnh nilon màu trắng, một đôi dép nhựa và một đầu lọc thuốc lá.

Triệu Vạn Phúc cùng số tài sản cướp của nạn nhân

Quá trình lấy lời khai người thân của nạn nhân, trước khi chết, nạn nhân có vay tiền để làm lễ cúng với trị giá hàng trăm triệu. Tuy nhiên khi khám nghiệm hiện trường thì tài sản không còn. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Ban chuyên án huy động tối đa lực lượng điều tra viên, trinh sát viên có kinh nghiệm vào cuộc.

Ngày 12/10, với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng bước đầu dựng được chân dung đối tượng gây án là Triệu Vạn Phúc. Phúc là thầy mo có uy tín tại khu vực tỉnh Lai Châu và Lào Cai, thường làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao.

Sau khi bị triệu tập, tại Cơ quan điều tra, Triệu Văn Phúc luôn thể hiện thái độ quanh co, phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện Sìn Hồ trước, trong thời gian xảy ra vụ án, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm.

Bằng những tài liệu chứng cứ chứng minh, Phúc phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Theo đó, biết việc chị Chẻo Mý N. là người có điều kiện kinh tế cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp đất nương do tổ tiên để lại. Phúc đã nảy sinh ý định lừa để nạn nhân gom đưa tài sản ra làm lễ cúng sau đó giết nạn nhân chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 10/10, Phúc mang theo chai nhựa nấu cây lá ngón và hẹn chị N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng (xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ) làm lễ cúng. Trong quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị N. uống rượu nấu cây lá ngón khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi kiểm tra thấy chị N. nằm im bất động, Phúc đã cướp chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của nạn nhân mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã thu giữ những tài sản mà Phúc chiếm đoạt của nạn nhân cùng các công cụ, phương tiện được sử dụng để gây án.

Giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Một vụ án mạng khiến dư luận đặc biệt quan tâm xảy ra tại Hải Dương mới đây, khi hung thủ là Cao Tài Năng (SN 1981, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương) xuống tay tàn độc với chủ nợ là anh Dương Công Cường (trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Phiên tòa sơ thẩm ngày 18/11/2021 tuyên Cao Tài Năng tử hình về hành vi giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ của Năng) bị tuyên tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù về tội che dấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Trước đó, khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), anh Cường lên gặp đối tượng để đòi tiền. Tại đây, Năng từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Hậu quả làm anh Cường chết tại chỗ.

Năng lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác rồi đem thi thể nạn nhân đi chôn ở bờ sông gần nhà. Đến đầu 7/2021, Năng bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, đêm xảy ra sự việc, Cao Tài Năng kể với vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983) việc mình đã giết người, thi thể của nạn nhân vẫn đang để ở hiệu thuốc.

Chân dung Cao Tài Năng tại phiên tòa sơ thẩm

Ngay trong đêm, hai vợ chồng này dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra chôn ở bờ sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) mà Năng đã đào sẵn hố từ chiều.

Sau đó, 2 vợ chồng này đánh xe nạn nhân lên Hà Nội, tiếp tục dùng khăn, cồn xóa dấu vết, phá hủy camera hành trình lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân bỏ vào túi nilon để mang đi.

Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi phát hiện khu vực chôn nạn nhân có trồng một số cây mới, Năng sợ người khác phát hiện thi thể anh Cường nên đã đào thi thể lên và châm lửa đốt. Chờ lửa tắt, vợ chồng này dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi nilon mang vứt nhiều nơi để phi tang.

Đoàn Bổng