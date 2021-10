Bực tức về việc đã bị thế chấp đất để giúp đỡ bạn vay vốn ngân hàng, lại sắp bị mất đất nên bị cáo Phùng Văn Qúy (ở Hà Nội) đã truy sát bạn.

Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quý (SN 1968, ở Ba Vì) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Quý và anh Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, ở Ba Vì) vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Do cần tiền làm ăn, anh Đạo hỏi mượn thửa đất của vợ chồng Quý đang ở để thế chấp ngân hàng vay vốn và bị cáo đã đồng ý.

Ngày 26/10/2010, vợ chồng anh Đạo thống nhất nhờ Quý thế chấp thửa đất có diện tích 1201m2 ở Ba Vì (là tài sản của vợ chồng Quý) để đảm bảo cho khoản vay của vợ chồng anh Đạo tại ngân hàng.

Nhờ vậy, vợ chồng anh Đạo đã vay của ngân hàng được 830 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do làm ăn thua lỗ nên anh Đạo đã không trả nợ cho ngân hàng như cam kết. Thửa đất có diện tích 1201m2 ở Ba Vì sau đó bị đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 800 triệu đồng.

Do buổi đấu giá không có người mua nên anh Đạo đề nghị bị cáo bỏ ra 200 triệu đồng còn Đạo bỏ ra 630 triệu đồng đưa cho Quý để nộp cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì chuộc lại thửa đất.

Bị cáo đồng ý và thống nhất hẹn đến ngày 13/9/2020 anh Đạo sẽ đưa cho Quý 630 triệu đồng.

Chiều 16/9/2020, anh Đạo đến nhà bị cáo, nói không có tiền. Bị cáo Quý yêu cầu bạn: “Đúng 10h ngày 17/9/2020 phải đưa 630 triệu đồng cho Quý và viết cam kết”, nhưng anh Đạo không viết.

Bực tức về việc đã bị thế chấp đất để giúp đỡ bạn vay vốn ngân hàng, lại sắp bị mất đất nên bị cáo nảy sinh ý định tấn công anh Đạo.

Sẵn con dao gần đó, Quý lấy đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn bạn. Khi anh Đạo chạy ra ngoài sân thì bị Quý đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát vào người.

Bị bạn tấn công, anh Đạo cầu cứu mọi người. Lúc này, Quý tức giận nói với những người can ngăn: “Nó cướp đất của tao, tao không còn chỗ ở nữa, tao phải cho nó chết...”

Bị cáo còn dùng dao đâm người can ngăn nhưng không trúng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân gần đó và công an xã xông vào can ngăn, bắt giữ Quý.

Về phía nạn nhân, do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 75% sức khỏe.

Hà Nội: Truy sát giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người bị chém tử vong Anh Đỗ Tiến Thịnh (ở Hà Nội) bị nhóm "xã hội đen" xông vào chém đứt tủy sống cổ, mất máu không hồi phục, chết ngay tại chỗ.

T.Nhung