Cựu TGĐ Nguyễn Văn Thái và cô vợ kiều nữ (ở Hà Nội) vừa phải nhận án tù vì lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 11/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (SN 1985, cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, với vai trò đồng phạm giúp sức, vợ Thái là Bùi Thị Thu Trang (SN 1988, cựu Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng thương mại Phú Hưng) nhận án 7 năm tù.

Cựu TGĐ và vợ kiều nữ tại tòa

Theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tài sản để chi tiêu cá nhân và trả nợ, từ năm 2016- 2018, Thái là TGĐ, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Trong đó, cô vợ kiều nữ của Thái bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng ở Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2018, qua tìm hiểu, Thái biết Dự án trên do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú (Công ty An Phú) làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

Để có thông tin về dự án, cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam tìm gặp bà Trần Bích Ngọc, người đại diện của Công ty An Phú và đề xuất được chuyển nhượng bất động sản, thông qua hình thức chuyển nhượng vốn góp.

Bà Ngọc đồng ý và chuyển thông tin, hồ sơ pháp lý của Dự án Hưng Thịnh để Thái nghiên cứu đầu tư; đồng ý ký 5 hợp đồng góp vốn 4 căn biệt thự và 1 căn liền kề.

Khi đàm phán về 5 hợp đồng này, Thái nói sẽ lấy tư cách pháp nhân của Công ty Phú Hưng do vợ Thái là Giám đốc để ký hợp đồng với Công ty An Phú.

Tháng 7/2018, theo chỉ đạo của chồng, bị cáo Trang đại diện Công ty Phú Hưng ký 5 hợp đồng góp vốn với Công ty An Phú để nhận quyền phân chia sản phẩm là quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với 1 căn liền kề và 4 căn biệt thự. Số tiền góp vốn đầu tư là 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Thái và Công ty Phú Hưng không thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty An Phú, nên sau đó hai bên đã ký 5 biên bản thanh lý hợp đồng góp vốn đầu tư.

Như vậy, cả Thái và Công ty Phú Hưng do Trang làm giám đốc đều không có quyền lợi gì tại Dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, nhưng Thái đã cùng Nguyễn Văn Hưng (Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam) giới thiệu với nhiều người rằng, công ty của Thái đã mua lại toàn bộ dự án Hưng Thịnh và Công ty Phú Hưng được giao phân phối, chuyển nhượng.

Nhiều người tin tưởng đã nộp tiền đặt cọc để mua nhà cho Thái. Bằng cách này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 8 bị hại.

Nhiều người từ khắp các tỉnh, thành sập "bẫy lừa"

Theo cáo buộc, Thái còn thuê một công ty thiết kế Dự án Green City (Khu đô thị ở Tây Bắc huyện Củ Chi, TP.HCM) và chỉ đạo nhân viên công ty quảng bá, giới thiệu bằng hình ảnh và cung cấp một số tài liệu liên quan đến dự án này cho các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để kêu gọi họ góp vốn vào dự án.

Bị cáo hứa với khách hàng, nếu góp vốn sẽ để được hưởng lợi nhuận cao, lãi suất từ 27- 40%/năm.

Trên thực tế, Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam do Thái làm TGĐ chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc công nhận là chủ đầu tư, cũng như chưa được giao đất để thực hiện dự án trên.

Nhưng từ tháng 12/2016- 6/2017, Thái đã ký 47 hợp đồng góp vốn với 39 người ở nhiều tỉnh, thành, thu hơn 18 tỷ đồng.

Theo lời khai của một số người bị hại, sau khi ký hợp đồng, họ được Tập đoàn HTV Việt Nam trả lãi 1-2 tháng đầu vào tài khoản ngân hàng, sau đó không trả lãi như cam kết.

Hết thời hạn hợp đồng, họ làm đơn yêu cầu trả lãi và gốc thì được Thái cam kết hẹn ngày trả tiền rồi “mất hút”.

Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Văn Hưng, Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn HTV Việt Nam, kiêm kế toán của Công ty Phú Hưng biết TGĐ không trung thực, nhưng vẫn giúp sức cho vợ chồng Thái.

Hiện Hưng đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với người này.

T.Nhung