Kinh doanh thua lỗ, để có tiền chi tiêu và trả nợ, Hồ Thị Thủy, cựu TGĐ Công ty CP xây dựng và đầu tư thương mại quốc tế Thăng Long lừa cả cô giáo của con trai mình.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Thị Thủy (SN 1981, ở Hải Phòng) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 1/2020, Công an Hà Nội nhận được đơn của chị T. (SN 1979, ở Tây Hồ) tố cáo bị can Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị, thông qua việc góp vốn đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng tại khu đất A8/KTDP 1,2,3 Nam Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, Hồ Thị Thủy là TGĐ, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP xây dựng và đầu tư thương mại quốc tế Thăng Long.

Năm 2009, chị T. quen biết với Thủy do chị là giáo viên của con trai bị can. Đến năm 2016, do kinh doanh thua lỗ, để có tiền chi tiêu và trả nợ, Thủy đưa ra thông tin gian dối với chị T. về việc, công ty của Thủy được UBND quận Hoàng Mai chọn làm đơn vị trúng thầu thực hiện dự án xây dựng, giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá A8/KTDP 1,2,3 Nam Hồ Linh Đàm.

Thủy dụ cô giáo của con góp vốn thực hiện hợp tác đầu tư kèm lời hứa, chị T. sẽ được quyền mua một lô đất trong dự án với giá ưu đãi.

Tin tưởng vào thông tin do Thủy giới thiệu về dự án, chị T. đã chuyển cho Thủy 600 triệu đồng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP xây dựng và đầu tư thương mại Quốc tế Thăng Long do Thủy làm TGĐ.

Sau khi nhận tiền, Thủy chiếm đoạt, chi tiêu cho mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 16/9/2020, Thủy bị bắt theo lệnh truy nã.

Tháng 10/2020, chị T. được chồng của Thủy chuyển trả đủ 600 triệu đồng nên không yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.

