TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm vừa tuyên y án tử hình bị cáo Nguyễn Thư Sơn (SN 1984, ở Thanh Oai) vì tội Giết người và Huỷ hoại tài sản.

Dù đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhưng HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của Sơn là đặc biệt nghiêm trọng nên đã tuyên án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, Sơn mang thù tức với ông Nguyễn Thư Hùng (SN 1959, ở Thanh Oai). Ông Hùng nguyên là cán bộ địa chính xã Cao Dương.

Sơn cho rằng, thời còn đương nhiệm, ông Hùng đã giải quyết không công bằng trong việc đo đất giữa gia đình bị cáo với gia đình anh Nguyễn Thư Hóa (SN 1973, ở liền kề), khiến ngõ đi vào nhà Sơn bị nhỏ, hẹp. Ôm thù tức, Sơn nung nấu ý định giết ông Hùng để trả thù.

Khoảng 23h ngày 15/3/2019, bị cáo đi xe máy từ Hòa Bình về huyện Thanh Oai với mục đích đốt nhà ông Hùng.

Khi đi, Sơn mang theo nhiều can, thùng nhựa cùng bật lửa, búa tạ, buộc hết vào xe máy. Anh ta mua 900.000 đồng tiền xăng, đổ đầy vào các can, thùng nhựa.

Khi đến đoạn đường cách nhà ông Sơn khoảng 8m, Sơn dừng xe máy, tháo dây chằng, lấy các can, thùng nhựa chứa xăng, miếng giẻ rồi lấy bật lửa châm miếng giẻ để trong thùng sơn loại 3 lít.

Bị cáo lấy búa tạ đập vỡ ô cửa kính rồi hắt xăng tràn lên mặt sập gỗ kê ngay cửa sổ.

Nghe tiếng vỡ kính, ông Hùng đang ngủ trong buồng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lượt dậy cầm đèn pin đi ra phòng khách, trèo lên mặt sập soi đèn qua chỗ cửa sổ bị đập vỡ kính.

Lúc này, lửa bắt từ thùng sơn loại 3 lít, từ miếng giẻ đang cháy, cháy lan vào trong nhà ông Hùng qua ô cửa sổ. Ông Hùng đứng trên mặt sập gỗ có xăng nên bị lửa bùng lên bắt cháy vào người.

Nạn nhân sợ hãi kêu cứu. Khi nghe tiếng ông Hùng kêu cứu, Sơn chạy ra chỗ dựng xe máy, lấy tiếp 1 can nhựa loại 3,7 lít chứa đầy xăng, mở nắp và chạy ra chỗ cửa sổ, đập vỡ kính, ném can đựng xăng vào trong nhà ông Hùng để đám lửa bốc cháy to hơn.

Khi ném can chứa xăng, Sơn bị lửa cháy bén vào tay phải nên bỏ chạy ra chỗ dựng xe máy, nổ xe máy để bỏ chạy nhưng không được.

Lúc này, người dân xung quanh chạy đến nhà ông Hùng để dập lửa và bắt giữ được Sơn, bàn giao cho công an.

Ông Hùng được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 29/3/2019 đã chết tại bệnh viện, do thương tích nặng.

Tại CQĐT Sơn khai, trước đó đã 2 lần phóng hỏa nhà hàng xóm. Lần thứ nhất, vào rạng sáng ngày 4/9/2018, anh ta mua 3 can xăng, mỗi can 5 lít, ném vào khu vực gần nhà ông Hùng rồi châm lửa đốt cháy, nhưng chưa gây thiệt hại gì.

Khoảng 0h45 ngày 19/2/2019, Sơn ném 6 can dầu luyn, mỗi can 5 lít vào sân nhà anh Hóa (liền kề nhà Sơn) rồi châm lửa đốt, nhưng không cháy và chưa thiệt hại gì.

