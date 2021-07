Trả nợ thay cho chị nhưng bị mắng chửi, Điệp dùng gậy đánh chết bà lão 79 tuổi rồi giấu xác khắp nơi trong nhà.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Điệp (37 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Giết người”; Bị cáo Phan Văn N. (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo truy tố, cuối tháng 10/2020, chị D. là chị gái của Điệp có vay của bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) số tiền 10 triệu đồng với lãi suất là 100 ngàn/ngày.

Đến hạn trả lãi, do không có tiền, chị D. đã gọi điện cho Điệp hỏi mượn tiền trả cho bà Khuôn.

Huỳnh Thị Điệp thời điểm bị bắt giữ

Khoảng 15h ngày 28/10/2020, Điệp sai con gái kêu bà Khuôn tới nhà lấy tiền lãi. Khi gặp nhau phía ngoài sân nhà Điệp, cả hai xảy ra cãi vã, bà Khuôn chửi Điệp với lời lẽ xúc phạm. Tức giận, Điệp giật cây gậy bằng kim loại mà con gái bị cáo đang cầm chơi trên tay, đánh vào vùng cổ bà Khuôn khiến nạn nhân ngã gục.

Sau đó, chị ta xốc nách, kéo nạn nhân kéo vào trong nhà. 15 phút sau, sờ thấy chân bà Khuôn lạnh ngắt, xác định nạn nhân đã tử vong, Điệp đẩy thi thể vào gầm Li-văng rồi lấy các vật dụng trong nhà che chắn lại.

Khoảng 18h cùng ngày, không thấy mẹ về, các con của bà Khuôn tới nhà Điệp tìm nhưng chị ta nói bà Khuôn có tới lấy tiền và đã về từ lâu.

Ngày 30/10/2020, các con của bà Khuôn và lực lượng công an tiếp tục đến nhà Điệp tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện ra xác nạn nhân.

Trưa ngày 31/10/2020, phát hiện thấy mùi hôi thối bốc lên từ thi thể bà Khuôn, Điệp lôi xác nạn nhân ra lấy nylon và 1 tấm nhựa hồ bơi quấn lại rồi nhét vào vách tường sau tủ thờ.

Phát hiện thấy thi thể bà Khuôn tiếp tục bốc mùi hôi thối và chảy nước, chiều ngày 5/11/2020, Điệp đành thú nhận sự việc với chồng “hờ” của chị ta là Phan Văn N. Người đàn ông này động viên Điệp ra tự thú nhưng chị ta nhất định không chịu và đòi tự tử.

Sáng ngày 6/11/2020, Điệp tiếp tục năn nỉ N. phụ mình đưa thi thể bà Khuôn ra nhà tắm. Giúp Điệp xong, N. về nhà kể lại sự việc với cha và 2 người anh họ nghe và được họ động viên ra đầu thú. Khoảng 10h30 cùng ngày, N. đã đến công an xã xã An Ninh Tây trình báo sự việc.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, không oan sai.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Điệp gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật bảo hộ. Đối với bị cáo N., khi biết hành vi phạm tội của bị cáo Điệp đã không tố giác mà cố tình che giấu, giúp đỡ bị cáo. Vì vậy, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Điệp 13 năm tù; bị cáo Phan Văn N. 2 năm cải tạo không giam giữ.

Thanh Phương