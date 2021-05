Theo cáo trạng, một trong những nguyên nhân để xảy ra vụ án là do Bộ KH&ĐT chưa quan tâm đến việc xây dựng quy trình, thủ tục để lựa chọn, thẩm định doanh nghiệp tham gia; không có quy định cụ thể về phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức đoàn doanh nghiệp. Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã gửi công văn thông báo cho Văn phòng Quốc hội, Bộ KH&ĐT về sơ hở, thiếu sót trong tổ chức, quản lý đoàn doanh nghiệp đi công tác nước ngoài để có biện pháp khắc phục.