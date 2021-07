Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.