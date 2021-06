TPBVSK Crystal Slim & Shining Tablet Công ty TNHH Thương mại sản xuất và phân phối mỹ phẩm Lê Hà Crystal Số 1 đường Võ Trưởng Toản, Office Masteri An Phú, tòa RIO, phường Thảo Điền, TP HCM. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1085/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 26/4/2021. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.