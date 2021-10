Trẻ biếng ăn dẫn đến kém phát triển là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh. Lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng dưới đây sẽ giúp phụ huynh tìm ra giải pháp hỗ trợ trẻ ăn ngon và khỏe mạnh.

Con suy dinh dưỡng, thấp còi - chuyện không của riêng ai

Thấp bé, còi cọc, chậm phát triển… là những nỗi ám ảnh, áp lực đè nặng trên vai của không ít phụ huynh khi nuôi con nhỏ. Đặc biệt trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời của trẻ, sai lầm phổ biến của nhiều cha mẹ là quá chú trọng đến cân nặng của con, mà quên đi rằng chiều cao và trí não cũng là những yếu tố quan trọng và phát triển mạnh mẽ trong những năm tháng đầu đời.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ thấp bé, kém phát triển là do biếng ăn và chưa có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng là yếu tố cần được cải thiện để giúp trẻ vừa có cảm giác thèm ăn vừa hấp thu dinh dưỡng.

ThS.BS Lê Thị Hải - Nguyên Giám đốc Trung tâm Khám dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khẳng định, nguyên nhân chính dẫn đến trạng thấp còi, chậm phát triển về trí não là do không bổ sung những dưỡng chất cần thiết từ thời kỳ thơ ấu, để giúp trẻ phát triển chiều cao và trí não một cách tối ưu.

Trong đó, chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố góp phần lớn trong việc phát triển chiều cao của trẻ. Trong khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ, sữa là thực phẩm chứa cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể của trẻ. Không có thực phẩm nào có thể chứa đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: đạm, đường, béo và các vitamin khoáng chất. Chính vì vậy, trẻ em nên được bổ sung thêm sữa hàng ngày.

Ứng dụng hạt Sachi hỗ trợ trẻ ăn ngon, khỏe mạnh

Ứng dụng thành công công nghệ Nano lượng tử trong chiết xuất các hoạt chất quý có trong hạt Sachi, các chuyên gia dinh dưỡng đã cho ra mắt sản Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sachi Goldilac Plus, hỗ trợ trẻ ăn ngon, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Sachi Goldilac Plus - giải pháp hỗ trợ trẻ ăn ngon, khỏe mạnh

ThS.BS Lê Thị Hải đánh giá cao Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sachi Goldilac Plus

ThS.BS Lê Thị Hải cho biết: “Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng sữa dành cho bé. Qua tìm hiểu và nghiên cứu, tôi thấy có dòng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sachi Goldilac Plus không những cung cấp những dưỡng chất cần thiết mà còn bổ sung những thành phần có tác dụng tăng cường phát triển trí não, chiều cao cũng như hệ miễn dịch cho trẻ”.

Theo BS. Hải, đây là sản phẩm độc đáo trên thị trường hiện nay kết hợp giữa sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ với hạt Sachi giàu dưỡng chất. Hạt Sachi là nguồn bổ sung dưỡng cần thiết, quan trọng đối với việc phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, bởi chúng chứa hàm lượng lớn acid béo chưa no thuộc nhóm acid béo Omega-3 chính gồm ALA, EPA và DHA.

Sản phẩm còn kết hợp cùng các hoạt chất Vitamin D3, Taurin... đặc biệt là bổ sung canxi từ Aquamin F - thành phần chiết xuất từ tảo biển đỏ. Khác với các loại canxi thông thường, Aquamin F có cấu trúc khác biệt, nhờ đó mà khả năng hấp thu Aquamin F cao, giúp trẻ phát triển tốt.

Ngoài ra, Sachi Goldilac Plus được nghiên cứu đặc biệt phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt. Vì vậy, Sachi Goldilac Plus là lựa chọn hàng đầu mà cha mẹ có thể sử dụng cho con lâu dài để tạo điều kiện cho trẻ được phát triển tốt”.

ThS.BS Lê Thị Hải khuyên dùng Sachi Goldilac Plus cho trẻ còi cọc, kém hấp thu

Đặc biệt, đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ F2B - đơn vị phân phối sản phẩm cho biết, Sachi Goldilac Plus còn tiên phong trong ứng dụng công nghệ Nano lượng tử khi pha lên sữa được hòa tan và hạn chế gây lắng cặn; từ đó tăng 300% khả năng thẩm thấu, hấp thụ vào cơ thể so với sữa bột thông thường. Đặc biệt, nguồn sữa non của Sachi Goldilac Plus được nhập khẩu từ Hoa Kỳ theo dây chuyền đạt tiêu chuẩn FDA.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sachi Goldilac Plus được phân phối bởi công ty TNHH Thương mại và dịch vụ F2B - đơn vị lâu năm trong ngành thực phẩm chăm sóc sức khỏe và có độ nhận diện rộng với nhiều hệ thống đại lý trên toàn quốc. Nhà máy sản xuất Sachi Goldilac Plus tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tối ưu. Đây là điểm khác biệt giúp Sachi Goldilac Plus tạo nên vị thế và được nhiều bà mẹ lựa chọn sử dụng hiện nay. Tổng đài tư vấn miễn phí: 0978786278 Website thông tin: goldilacplus.com Fanpage chính thức: https://bit.ly/3Bgw60T Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ F2B Thực phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh

Phương Dung