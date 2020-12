TPBVKS Khang Mẫu Nhi được kế thừa trên nền tảng bài thuốc cổ phương “Thái sơn bàn thạch thang”, được ghi chép trong sách “Cảnh nhạc toàn thư” của ông Trương Giới Tân từ thế kỷ 16, được người đời sau rất tin dùng. Ý nghĩa tên của bài thuốc Thái sơn bàn thạch là an thai chắc chắn như tảng núi Thái trên nền tảng bố khí, dưỡng huyết, kiện tỳ ích thận cho thai phụ. Nhiều công trình nghiên cứu cũng như trên lâm sàng cũng đã chứng minh hiệu quả của bài thuốc “Thái sơn bàn thạch thang” đối với công dụng điều trị động thai, dọa sảy thai. Ngoài ra Khang Mẫu Nhi còn được gia giảm các dược liệu giúp an thai như Củ Gai, A giao, đây đều là các dược liệu quý giúp an thai được sử dụng trong dân gian từ xa xưa cho đến tận ngày nay. Trong sản phẩm Khang Mẫu Nhi, dùng Đẳng sâm, Bạch truật để bổ tỳ ích khí; dùng Đương quy, Thục địa, Bạch thược để dưỡng huyết; Hoàng cầm thanh nhiệt, phối hợp với Bạch truật để kiện tỳ thanh nhiệt, nên giúp dưỡng thai. Sản phẩm dùng một ít Sa nhân cay ấm lại sáp để vừa lý khí hòa trung, vừa an thai; lại dùng Tục đoạn kết hợp với Thục địa để bổ can thận mà an thai … Khang Mẫu Nhi giúp an thai cho phụ nữ đang mang thai. Sản phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.