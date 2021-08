Trước khi tiêm, cần hiểu rõ trạng thái của cơ thể, tìm hiểu thông tin, xin tư vấn y tế xem có phù hợp không. Sau khi tiêm vẫn phải đảm bảo tuân thủ 5K, phát hiện và theo dõi các phản ứng đặc biệt của cơ thể.

3 câu hỏi thường gặp

- Tiêm vắc xin có ảnh hưởng đến việc sinh sản không?

Theo thông tin của Tổ chức y tế thế giới WHO và Bộ Y Tế, chưa có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay nữ giới. Theo nhiều nghiên cứu, vắc xin Covid-19 không thể can thiệp đến khả năng hoạt động của cơ quan sinh sản.

- Đang mang thai và cho con bú có nên tiêm vắc xin không?

Theo WHO, mang thai khiến cho phụ nữ có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn. Hiện có rất ít dữ liệu đánh giá tình an toàn của vắc xin phòng Covid 19 trong thời kì mang thai. Phụ nữ mang thai có thể được tiêm vắc xin Covid 19 nếu lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vắc xin. Phụ nữ đang cho con bú có thể tiêm vắc xin. Tiêm vắc xin an toàn cho mẹ và bé nên không cần phải tạm ngưng cho con bú sau khi tiêm vắc xin

- Nếu có bệnh lý nền, có thể tiêm vắc xin hay không?

Theo CDC Việt Nam, những người có các bệnh nền có thể tiêm phòng Covid-19 miễn là họ không có phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc ngay lập tức với vắc xin ngừa Covid-19 hoặc với bất kỳ thành phần nào của vắc xin.

Chuẩn bị gì trước khi tiêm vắc xin?

Trước khi đi tiêm cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến sức khỏe. Điền sẵn phiếu khám sàng lọc và tờ khai y tế trước khi đến điểm tiêm chủng để tránh tập trung đông người.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nên tránh dùng thuốc nguồn gốc steroid một tuần trước khi tiêm chủng. Các steroide như prednisone và dexamethasone thường dùng trong điều trị viêm khớp dạng thấp và các bệnh lý tự miễn khác. Các steroid ức chế mạnh quá trình viêm và có thể làm suy giảm miễn dịch của cơ thể, dẫn đến giảm đáp ứng đối với vắc xin Covid-19.

Tránh dùng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hay non-steroide ngay trước khi tiêm vắc xin Covid-19 vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin

Uống đủ nước cho cơ thể, không uống rượu bia hay sử dụng các chất kích thích trước và sau khi tiêm phòng.

Duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường tập luyện tại nhà giúp cơ thể khỏe mạnh. Ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm, giữ trạng thái tinh thần thoải mái.

Lưu ý trong và sau khi tiêm vắc xin

Cần đến điểm tiêm chủng đúng ngày giờ, tuân thủ 5k của Bộ Y tế tại điểm tiêm chủng, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang đạt chuẩn.

Sau khi tiêm, bạn sẽ có ít nhất 30 phút theo dõi sức khỏe tại điểm tiêm chủng, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nếu có các hiện tượng như nổi mẩn, da tím tái hay xuất huyết dưới da, tức ngực, khó thở, choáng váng, tiêu chảy, sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt . . . phải báo ngay với bác sĩ hoặc cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra kịp thời.

Theo công văn Hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y Tế, nếu sốt nhẹ dưới 38,5 độ C nên nới lỏng quần áo, chườm ấm, uống đủ nước. Nếu sốt trên 38,5 độ C, dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế, nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.

Để tránh các phản ứng quá mức của cơ thể sau khi tiêm vắc xin Covid 19, việc cần làm chính là chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Bổ sung vitamin C mỗi ngày góp phần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin C nên duy trì với hàm lượng tiêu chuẩn, phù hợp với thể trạng cơ thể, không nên sử dụng với liều lượng lớn hơn bình thường.

Có thể cung cấp vitamin C từ hoa quả, trái cây hoặc các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược với hàm lượng vitamin C tiêu chuẩn từ 65-90mg/ ngày cho người từ 14 tuổi trở lên. Đây cũng hàm lượng vitamin C vừa đủ cho cơ thể để có thể dùng hàng này, hạn chế tác dụng phụ cho cơ thể như các bệnh đường tiêu hóa, sỏi thận. . . đồng thời giúp sức đề kháng khỏe mạnh, tránh các ảnh hưởng do thay đổi dinh dưỡng đột ngột.

Phương Dung(tổng hợp)