Với thành phần thảo dược thiên nhiên kết hợp với công nghệ Nhật Bản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Toca là giải pháp hỗ trợ, giúp người kém ăn, thiếu ngủ thấy ăn ngon, ngủ ngon; hỗ trợ giảm mệt mỏi.

Theo một số nghiên cứu khoa học, tình trạng kém ăn, thiếu ngủ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và cân nặng. Đặc biệt, việc nhẹ cân có liên quan đến việc tăng 140% nguy cơ tử vong sớm ở nam giới và tăng 100% ở nữ giới. Cơ thể quá gầy thậm chí còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn so với những người béo phì. Quá gầy cũng có thể dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, loãng xương, gãy xương, gây ra các vấn đề vô sinh, rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ nhiễm trùng cùng những vấn đề về phát triển cơ thể khác.

Nếu bạn nhẹ cân và mệt mỏi vì ăn kém, thiếu ngủ, bạn chắc hẳn sẽ muốn tìm hiểu cách ăn ngon, ngủ tốt, từ đó duy trì sự cân bằng giữa khối cơ và khối mỡ dưới da, chứ không phải tăng mỡ bụng. Có rất nhiều người có cân nặng bình thường nhưng vẫn bị tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến béo phì là do bổ sung dinh dưỡng không hợp lý .

Do vậy, việc bổ sung chính xác những vi chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và duy trì những thói quen lành mạnh là vô cùng quan trọng để ăn, ngủ ngon. Tuy nhiên đối với nhiều người, do áp lực công việc, cuộc sống nên khó có thể duy trì thói quen tập luyện và ăn uống, nghỉ ngơi tốt. Do đó, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ ăn ngon, ngủ ngon hiện nay đang là xu hướng lựa chọn của nhiều người.

TOCA là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chiết xuất 100% thành phần từ thảo dược tự nhiên: Cao Lạc Tiên, Cao Nhục Đậu Khấu, Cao Bạch Biển Đậu, Kẽm, Vitamin… Trong đó, Cao Lạc Tiên giúp dưỡng tâm an thần, giảm căng thẳng thần kinh, giúp ngủ sâu, ngon giấc; Cao Nhục Đậu Khấu chữa trị mất ngủ, cải thiện tiêu hóa; Cao Bạch Biển Đậu Trị các chứng ăn uống không ngon miệng.

Theo Công ty TNHH Thương mại KHT - nhà phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOCA, các thành phần trong sản phẩm này được kết hợp với nhau theo tỷ lệ “vàng” tạo thành công thức đột phá giúp bạn ăn ngon miệng hơn, ngủ tốt hơn.

Viên sủi Toca phù hợp cho người kém ăn, thiếu ngủ, có nguy cơ suy dinh dưỡng

Công ty TNHH Thương mại KHT cũng khuyến cáo, khi sử dụng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOCA, bạn không phải thay đổi chế độ ăn hay gia tăng cường độ tập luyện. Để hỗ trợ hiệu quả việc ăn, ngủ ngon, bạn chỉ cần bổ sung thêm dinh dưỡng kết hợp với tập các động tác thể dục nhẹ nhàng, đồng thời ngủ sớm để có được một thân hình khỏe mạnh.

